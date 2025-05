Secretária Rosália Lucas participa de reunião do Consórcio Nordeste para fortalecimento do turismo — Governo da Paraíba

A secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, representou o Governo do Estado na reunião da Câmara Temática de Turismo do Consórcio Nordeste, realizada nesta segunda-feira (20/05), na sede do Consórcio em Brasília. O encontro contou com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, e do presidente do Consórcio Nordeste, governador Rafael Fonteles (PI), marcando mais uma etapa no fortalecimento das políticas turísticas para a região.

Durante o encontro, foram debatidos temas estratégicos como aviação civil, promoção de destinos, atração de investimentos, qualificação profissional e linhas de financiamento. Os secretários presentes reforçaram a importância de uma ação conjunta entre os estados para potencializar o turismo regional.

Um dos principais temas em pauta foi a criação da Marca Nordeste, iniciativa que visa promover de forma unificada os destinos da região em grandes eventos nacionais e internacionais. A proposta também busca ampliar a presença do Nordeste nos mercados emissores do Sul e Sudeste do país.

“Estamos trabalhando para transformar o potencial turístico do Nordeste em resultados concretos, com mais voos, investimentos e promoção internacional. A união dos estados é fundamental para consolidarmos a região como um dos principais destinos do Brasil. A Marca Nordeste também nasce a partir da experiência que apresentamos com o Paraibe-se, que é uma ação da política pública que faz a integração entre agentes públicos e privados, criando um roteiro de turismo que destaca os atrativos das cidades envolvidas”, afirmou a secretária Rosália Lucas.

O ministro Celso Sabino enalteceu a região. “O Nordeste é uma das regiões mais ricas culturalmente e com maior vocação para o turismo no Brasil. Fortalecer a integração entre os estados é uma forma de apresentar essa riqueza de forma ainda mais estratégica e competitiva, ampliando a visibilidade da região nos principais mercados turísticos aqui e lá fora”, destacou.

O governador Rafael Fonteles reforçou a importância do Novo Fundo Geral de Turismo (Fungetur) para estados e municípios. Atualmente, o Ministério do Turismo tem um edital aberto para selecionar instituições financeiras interessadas em atuar como agentes do Fungetur, com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) do setor turístico.

Outro ponto destacado foi a proposta de incentivar voos com “stopover” no Nordeste – modalidade que permite ao turista conhecer uma cidade da região sem custo adicional antes de seguir para o destino final. O ministro Celso Sabino afirmou que essa medida, em parceria com companhias aéreas, pode aumentar significativamente o fluxo de turistas nos estados nordestinos.

A próxima reunião da Câmara Temática de Turismo do Consórcio Nordeste será em Campina Grande no próximo dia 10 de junho.