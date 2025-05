onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Botafogo-PB medem forças nesta quarta-feira (21), às 21h30, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil 2025. A bola vai rolar no Maracanã, no Rio de Janeiro. O primeiro confronto aconteceu no dia 1º de maio, no Estádio Castelão (MA), e terminou com vitória dos cariocas por 1 a 0. Com isso, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate; já o Belo precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final.

Flamengo x Botafogo-PB, pela 3ª fase da Copa do Brasil 2025. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Os donos da casa vivem um momento de reabilitação na temporada. Nas últimas cinco partidas, os cariocas venceram apenas duas. O último compromisso aconteceu nesse domingo (18), contra o Botafogo, e terminou empatado em 0 a 0. Assim como no jogo de ida, o técnico Filipe Luís deve manter a estratégia de escalar um time reserva, tendo em vista que o principal objetivo do Flamengo é o Brasileirão.

Sem vencer há seis jogos, o Botafogo-PB vive seu pior momento na temporada. Os paraibanos vêm de um empate por 1 a 1 com o Maringá, pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, e estão a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. O confronto diante dos paranaenses marcou a estreia do técnico Márcio Fernandes, que assumiu o comando após a saída de Antônio Carlos Zago. Em caso de vitória simples do Belo diante do Flamengo, a vaga será decidida nos pênaltis.

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação/Maracanã)

Data, horário e local de Flamengo x Botafogo-PB

Dia: 21 de maio

Hora: 21h30

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Transmissão de Flamengo x Botafogo-PB

Onde assistir : Amazon Prime Video;

: Amazon Prime Video; Onde ouvir : pelas ondas do rádio, as emoções de Flamengo x Botafogo-PB ficarão por conta da CBN ;

: pelas ondas do rádio, as emoções de Flamengo x Botafogo-PB ficarão por conta da ; Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.

Escalações prováveis

FLAMENGO : Matheus Cunha; Wesley, João Victor, Danilo e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Gerson e De Arrascaeta; Michael, Juninho e Pedro. Técnico : Filipe Luís.

: Matheus Cunha; Wesley, João Victor, Danilo e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Gerson e De Arrascaeta; Michael, Juninho e Pedro. : Filipe Luís. BOTAFOGO-PB : Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama, Thallyson e Guilherme Santos; Rodrigo Alves, Silvinho e Denilson. Técnico : Márcio Fernandes.

Arbitragem

Árbitro principal : Lucas Paulo Torezin (BCF/PR)

: Lucas Paulo Torezin (BCF/PR) Assistente 1 : Bruno Boschilia (CBF/PR)

: Bruno Boschilia (CBF/PR) Assistente 2 : Victor Hugo Imazu dos Santos (CBF/PR)

: Victor Hugo Imazu dos Santos (CBF/PR) Quarto árbitro : Alexandre Vargas Tavares de Jesus (CBF/RJ)

: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (CBF/RJ) VAR: Caio Max Augusto Vieira (CBF/GO)

Dia a dia do Botafogo-PB

A delegação do Botafogo-PB saiu de Maringá e desembarcou no Rio de Janeiro, no período da manhã. À tarde, o elenco inicia a preparação para o confronto contra o Flamengo com um treinamento no CT do Fluminense.

O Belo treina no período da tarde, no CT do Vasco. Será o último treino do clube paraibano antes do confronto pela Copa do Brasil.

O Botafogo-PB enfrenta o Flamengo às 21h30, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Será o confronto de volta da 3ª fase da Copa do Brasil.

O Alvinegro da Estrela Vermelha viaja de volta para João Pessoa durante a manhã. O elenco do clube paraibano treina no período da tarde, na Maravilha do Contorno.

O Belo segue a sua preparação para o confronto contra o Retrô. A equipe treina durante a tarde na Maravilha do Contorno.

O Botafogo-PB finaliza a sua preparação. O clube paraibano treina no período da manhã, na Maravilha do Contorno.

