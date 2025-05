Mais de 200 pessoas procuram os serviços do Hospital de Coremas durante o final de semana — Governo da Paraíba

Entre a noite da sexta-feira (16) e desse domingo (18), 202 pessoas utilizaram os serviços de Urgência e Emergência e ambulatório médico do Hospital e Maternidade Estevam Marinho, da rede estadual de saúde, em Coremas. A maior demanda de atendimentos, com 50 casos no total, ocorreu em pacientes que se queixavam de dores diversas, seguida de pessoas com sintomas de síndrome gripal, com 15 ocorrências; e de pacientes com crise hipertensiva, com 13 registros.

A unidade atendeu ainda 12 casos de pessoas que deram entrada no hospital por causa de cefaleia, 11 com crise nervosa, outras 11 com amigdalite, nove com vômito e oito pessoas com diarreia. O hospital atendeu também, entre outras demandas, quatro pacientes com dificuldade de urinar, outros quatro com intoxicação exógena, três pessoas vítimas de sinistro de trânsito com moto e outras três com reação alérgica.

O plantão de maior movimento foi o do sábado (17), quando foram atendidas 72 pessoas, seguido de sexta-feira (16), quando aconteceu 71 atendimentos. No domingo (18), outras 59 pessoas deram entrada no hospital totalizando os 202 atendimentos. Neste período 14 pessoas precisaram ser internadas após avaliação médica, entre os motivos, febre, pneumonia, faringite aguda, neoplasia de mama, dor torácica, crise hipertensiva, cólica nefrética, intoxicação exógena, asma e complicações com diabetes melitus.