Empaer promove leilão de bovinos das raças Gir, Sindi e Guzerá, neste sábado (24) — Governo da Paraíba

A Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), vinculada à Sedap, promove neste sábado, dia 24, o leilão público na modalidade virtual, no Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho, em Campina Grande, para fins de alienação de 35 animais de elite do rebanho da Emepa-PB, das raças Guzerá, Gir e Sindi.

Para possibilitar uma ampla participação dos interessados, a sessão de lance será realizada na modalidade virtual. Serão leiloados 13 animais da raça Sindi entre machos e fêmeas; da raça Guzerá são 12 animais machos e fêmeas e da Raça Gir são 10, entre machos e fêmeas.

Antes da realização da sessão de lances, os interessados deverão realizar pré-cadastro no site da Empaer, através do endereço eletrônico https://forms.gle/z3RDK6xnWnDVCYEw8. A transmissão, que abrangerá os lotes 01 a 35 (raças: Gir, Guzerá e Sindi), será realizada, na modalidade virtual, no canal oficial da Empaer Paraíba no YouTube, no endereço eletrônico https://www.youtube.com/watch?v=TOaTt4RoH2g. Os lances serão realizados exclusivamente através do grupo do WhatsApp, acessível pelo endereço eletrônico https://chat.whatsapp.com/IYgdmAnl0T8CmzZrNIue16.

A cópia do presente Edital será publicada no sítio eletrônico da Empaer, https://empaer.pb.gov.br/Sevicos/leiloes-2025 e afixada na entrada principal da Emepa/Empaer -PB, podendo ser adquirido, sem qualquer ônus, na sua sede. A transmissão será gerada pela equipe técnica da Lotep com o acompanhamento do grupo de TI da Empaer.