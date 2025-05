ASSISTIR ABC x Anápolis Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (19/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre ABC x Anápolis é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (19) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

ABC x Anápolis pela Série C: onde assistir, horário e escalações do confronto desta segunda (19)

Nesta segunda-feira, 19 de maio de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), o ABC recebe o Anápolis na Arena das Dunas, em Natal, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Nosso Futebol, tanto via pay-per-view quanto no YouTube, oferecendo aos torcedores a oportunidade de acompanhar um duelo decisivo entre duas equipes que vivem momentos distintos na competição.

Situação das equipes na tabela da Série C

O ABC, representante do Rio Grande do Norte, ocupa atualmente a 12ª posição na tabela com seis pontos conquistados. A equipe vem embalada após conquistar sua primeira vitória fora de casa, vencendo o Brusque por 1 a 0 na rodada anterior. No entanto, ainda não venceu diante de sua torcida e busca os primeiros três pontos como mandante.

Do outro lado, o Anápolis vive um momento mais delicado. Com apenas três pontos em cinco partidas, o time goiano ainda não venceu na competição e aparece na penúltima colocação. A equipe precisa somar pontos com urgência para se afastar da zona de rebaixamento e ganhar confiança na disputa da Série C.

Prováveis escalações de ABC e Anápolis

ABC – Técnico: Evaristo Piza

Com dois desfalques importantes, o treinador do ABC terá que lidar com a ausência do volante Wellington Reis, lesionado, e do atacante Danilo Alves, que se recupera de um corte na cabeça. Em compensação, o lateral Manoel e o volante Randerson estão recuperados e voltam a ficar à disposição.

Provável escalação: Felipe Garcia; Lucas Mota, Octávio, Bruno Bispo e Lucas Sampaio; Ian Carlo, Adeílson, Anderson Rosa e Carlos Eduardo; Matheus Martins e Wallyson.

Anápolis – Técnico: Ângelo Luiz

A equipe goiana terá como principal ausência o meio-campista Samuel Michels, suspenso. O jovem Kauã Caveirão, destaque nas categorias de base, foi relacionado e pode estrear como profissional. A expectativa é que o técnico promova mudanças para buscar um novo ritmo no setor ofensivo.

Provável escalação: Paulo Henrique; Fábio, Renan Cocão, Victor Oliveira e Rafael Verrone; André, Ferrugem, Rafinha e Denner (Rafael Mineiro); Kadu e Igor Cássio (Kauã Caveirão).

Arbitragem

A arbitragem do confronto será responsabilidade da árbitra Thayslane de Melo Costa (SE), com assistência de Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Tamara Nayara Muhlstedt Souza (SE). O quarto árbitro será Moisés Estevão de Moura Lima (RN), compondo o quadro de arbitragem que comandará a partida decisiva.

O que está em jogo?

Para o ABC, a vitória em casa é essencial para se consolidar no meio da tabela e começar a mirar a zona de classificação para a próxima fase. O elenco potiguar quer aproveitar o apoio da torcida na Arena das Dunas para transformar o mando de campo em força real na competição.

Já o Anápolis busca, além dos três pontos, um novo impulso emocional. Um triunfo fora de casa pode significar a virada de chave que o time precisa para sair da incômoda 19ª posição e começar a lutar por objetivos maiores na Série C. A expectativa é de uma partida equilibrada, com as duas equipes pressionadas por resultados.

Onde assistir ABC x Anápolis ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo no canal Nosso Futebol, tanto no sistema pay-per-view quanto através de seu canal oficial no YouTube. O jogo também poderá ser acompanhado em tempo real nas principais plataformas esportivas e redes sociais dos clubes envolvidos.

