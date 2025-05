Vale do Piancó e Sertão recebem pacote de investimentos na Educação — Governo da Paraíba

Na última semana, durante a primeira rodada do ciclo 2025 do Orçamento Democrático Estadual (ODE), realizada nos dias 8 e 9 de maio, o Governo da Paraíba anunciou e entregou obras e serviços voltados para a melhoria da Educação em municípios da 7ª Gerência Regional de Educação, com destaque para a inauguração do Centro de Formação de Professores em Itaporanga e a reforma da Escola Estadual Ademar Leite, em Piancó.

Em Itaporanga, o governador inaugurou o novo Centro de Formação de Professores, que recebeu investimento de R$3.993.577,32. A obra foi executada sob a supervisão da Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado (Suplan) e da Secretaria de Estado da Educação (SEE-PB). O prédio, com área construída de 1.368,01 m², abriga ambientes como biblioteca, laboratório de informática, seis salas de aula, dormitórios, diretoria, refeitório, cozinha, salas administrativas e blocos sanitários com acessibilidade. A estrutura foi projetada para garantir as condições necessárias à capacitação contínua dos profissionais da Educação.

Na ocasião, o governador ressaltou o papel transformador da Educação. “Os 223 municípios têm a presença do governo, com convênios e equipamentos como o entregue em Itaporanga que vai contribuir para a formação dos nossos jovens. Celebramos essas conquistas porque sabemos que a Educação transforma vidas e oferece oportunidades reais de futuro para a juventude”, declarou João Azevêdo.

No mesmo dia, em Piancó, foi entregue a obra de reforma e ampliação da Escola Estadual Ademar Leite, que recebeu investimentos de R$2.363.489,60. A obra também contou com a supervisão da Suplan e SEE-PB. A reforma incluiu cinco salas de aula, biblioteca e diretoria. Já a ampliação contemplou sala de informática, secretaria, sala dos professores, cozinha, áreas de higienização e serviço, além de banheiros adaptados. A unidade escolar ganhou nova infraestrutura elétrica, hidráulica, climatização e estação de tratamento de esgoto.

Durante a visita à unidade, o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, reforçou a prioridade dada à área. “A Educação é a mãe de todas as políticas públicas e transforma vidas porque oferece ao jovem a oportunidade de ter um grande futuro. Nós investimos para que o aluno goste de estar na escola, por isso garantimos uma boa estrutura física, laboratórios e um ambiente acolhedor”, afirmou. A população de Piancó comemorou a entrega. O estudante Vitor Hugo, da Escola Ademar Leite, destacou a importância da revitalização. “Essa reforma foi muito esperada e celebramos essa conquista no ano em que a escola completa 88 anos. A valorização desse espaço inspira os nossos estudantes a voar mais alto”, comentou.

Já a plenária do ODE em Itaporanga foi marcada pela participação de 6.784 pessoas, a maior já registrada no município. No encontro, foram anunciadas ainda ordens de serviço para a manutenção de escolas da região, com recursos da ordem de R$ 1,2 milhão. O governador também prestou contas das ações do governo, destacando que mais de R$ 522 milhões foram aplicados na região entre 2024 e 2025, sendo mais de R$ 45,6 milhões especificamente voltados à Educação, com obras de construção, reforma e manutenção de unidades escolares.

Na sexta-feira (9), o governador esteve nos municípios de Tavares e Princesa Isabel, no Sertão paraibano, onde inspecionou obras, anunciou novas ações para a área da educação e participou da segunda audiência pública regional do Orçamento Democrático Estadual, referente ao Ciclo 2025. Em Tavares, o governador anunciou que o município será contemplado com uma nova escola da rede estadual, com recursos já garantidos. A iniciativa reforça o compromisso do Governo da Paraíba com a expansão e a qualificação da educação em todas as regiões do estado.

Já em Princesa Isabel, João Azevêdo vistoriou as obras de reforma e ampliação da tradicional Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Gama e Melo, que está recebendo investimentos de R$ 3,1 milhões. A intervenção contempla desde a modernização de salas de aula, laboratórios e biblioteca até a preservação da arquitetura histórica do prédio, que tem mais de 100 anos de existência. A obra inclui também climatização, acessibilidade e melhorias em toda a estrutura elétrica, hidráulica e de combate a incêndios. “Essa escola tem 100 anos de história e vai ficar muito bonita. Estamos preservando o passado e, ao mesmo tempo, oferecendo uma estrutura moderna para nossos estudantes”, afirmou o governador.

À noite, ainda em Princesa Isabel, aconteceu a plenária do Orçamento Democrático Estadual, reunindo moradores dos sete municípios que integram a 11ª Gerência Regional de Educação. Durante o evento, foram apresentadas as principais ações do governo na região, que somam mais de R$ 212,2 milhões em investimentos entre 2024 e 2025, sendo R$ 22,5 milhões destinados à Educação. Além disso, o governador autorizou ordens de serviço para manutenção corretiva e preventiva em três escolas da 11ª GRE, com investimentos de R$ 1,67 milhão: a EEEFM América Florentino, em Juru; a EEEIF Professora Iracema Marques de Lima, em Princesa Isabel; e a EEEFM do Povoado Silvestre, em Tavares.