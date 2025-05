Nacional x Internacional, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (15), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Nacional x Internacional acontece Hoje (15) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Nacional x Internacional: Confronto decisivo na Libertadores — Onde assistir e prováveis escalações

Nesta quinta-feira, 15 de maio de 2025, às 19h (horário de Brasília), Nacional-URU e Internacional protagonizam um dos duelos mais aguardados da quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O palco será o Estádio Parque Central, em Montevidéu, onde ambas as equipes chegam com a obrigação da vitória para manter viva a esperança de avançar às oitavas de final da competição continental.

Situação no Grupo F

A partida marca um verdadeiro “jogo de seis pontos”. O Internacional ocupa a terceira colocação do Grupo F com 5 pontos, enquanto o Nacional-URU aparece logo atrás, na lanterna, com 4. A chave está completamente embolada e ainda aberta, mas quem sair derrotado nesta rodada poderá se despedir precocemente do torneio.

Na última rodada, o Inter foi superado pelo Atlético Nacional-COL por 3 a 1, enquanto o Nacional-URU venceu o Bahia pelo mesmo placar, reacendendo suas chances de classificação. No primeiro encontro entre as equipes, no Beira-Rio, houve empate em 3 a 3, em um jogo recheado de alternativas e gols.

Internacional: fora de casa, o desafio é maior

O Colorado ainda busca sua primeira vitória fora do Rio Grande do Sul em 2025. A equipe acumula quatro empates e três derrotas como visitante, o que aumenta a pressão sobre o elenco do técnico Roger Machado. A boa notícia é o retorno do atacante Rafael Borré, recuperado de lesão muscular. O colombiano treinou normalmente e pode ganhar vaga no time titular, substituindo Enner Valencia.

Alan Patrick, líder técnico do time, também está confirmado entre os titulares. “É o jogo mais decisivo do ano e vamos buscar as soluções para conseguir uma vitória fora de casa e seguir vivos na competição”, afirmou Roger Machado em coletiva.

Nacional: força em casa e Nico López como esperança

Do lado uruguaio, o técnico Pablo Peirano deve repetir a formação que venceu o Bahia, apostando na força do elenco e na experiência do atacante Nico López, ex-jogador do Inter. Em casa e com o apoio da torcida, o Nacional promete uma atuação agressiva.

“Sabemos da importância e da urgência que o Inter tem, mas estamos em casa, com nossa torcida, e vamos jogar com coragem e inteligência para sair com os três pontos”, declarou Peirano.

Onde assistir

O duelo entre Nacional e Internacional terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Star+, com início às 19h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Nacional (URU): Mejía; Morales, Calione, Coates, Millán e Gabriel Báez; Oliva, Boggio, Villalba e Recoba; Nico López.

Técnico: Pablo Peirano

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabéi; Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley e Borré.

Técnico: Roger Machado

Arbitragem: Piero Maza (CHI), auxiliado por Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI). VAR: Carlos Orbe (EQU).

Estádio: Parque Central, Montevidéu (URU)

Data e horário: Quinta-feira, 15/05/2025, às 19h (Brasília)

