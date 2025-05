Procedimentos eletivos e biópsias são suspensos no Hospital de Trauma de João Pessoa

Reprodução: TV CABO BRANCO. Laerte Cerqueira

Os procedimentos eletivos e as biópsias estão temporariamente suspensos no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa. A medida foi tomada em virtude do princípio de incêndio registrado no último domingo (11).

Segundo a nota oficial divulgada pelo Ambulatório de Traumatologia da Paraíba (ATP) do hospital, o serviço de consultas, que é realizado em um prédio distinto da unidade, segue funcionando normalmente.

Já as biopsias e os procedimentos eletivos estão temporariamente suspensos. O hospital não deu previsão de quando os serviços serão retomados, mas informou que os pacientes serão informados sobre as novas datas.

Devido ao incêndio, 72 pacientes precisaram ser transferidos e a assistência social está telefonando para parentes para informar sobre as transferências e que não há previsão para o retorno dos pacientes.

De acordo com o secretário, a medida visa “evitar sobrecarga elétrica” na unidade de saúde, que além do episódio de incêndio no domingo teve também outro caso de um curto circuito em dezembro de 2024, que ocasionou chamas no local. Na época, a direção do hospital disse que as chamas foram causadas por um curto-circuito em um ar-condicionado na enfermaria do piso inferior do hospital.

Em entrevista para a TV Cabo Branco, Ari Reis ainda comunicou que outras medidas estão sendo tomadas após o caso de incêndio. Segundo o secretário, existem contratos vigentes de manutenção preventiva dos aparelhos médicos e não médicos da unidade, além da contratação de uma empresa especializada para reabilitação do ar-condicionado central do local com intuito de não gerar sobrecarga no sistema elétrico.

O secretário disse que existe um laudo técnico que informa as autoridades da necessidade de uma reforma no sistema elétrico do Hospital de Trauma. Ele disse que a administração vem tomando providências desde que este laudo chegou na secretaria. Ele reiterou que manutenção e correção de aparelhos vêm sendo feitas corriqueiramente.

“Nós já sabemos e já há um laudo técnico evidenciando a necessidade de uma reforma da parte elétrica, até pelo tempo que o hospital existe. Estamos procedendo desde o momento que o laudo técnico nos chegou. Então as reformas estão sendo realizadas, a manutenção preventiva e corretiva vem sendo feita, mas precisamos antes de tirar qualquer conclusão aguardar o laudo dessa perícia”, disse o secretário.

De acordo com o hospital, existe uma obra de modernização da parte elétrica e reforço na proteção contra incêndios no local. Estão sendo investidos R$ 3,2 milhões desde dezembro de 2024.

As causas do incidente estão sendo apuradas, e a expectativa é de que até o final desta segunda-feira (12) as alas interditadas por causa das chamas sejam reabilitadas para pleno funcionamento.

