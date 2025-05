Prefeitura abre inscrições para cuidador voluntário da Rede Municipal de Ensino

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio do Departamento de Educação Especial (DEE), abriu, nesta segunda-feira (12), as inscrições para cadastro de reserva para cuidador voluntário, nas unidades da Rede Municipal de Ensino. A inscrição acontece até o dia 19 de maio, por meio desse link. As pessoas interessadas podem obter mais informações no edital publicado no mesmo link.

Cada cuidador selecionado pelo Programa Educador Social Voluntário que optar por uma carga horária de 20 horas semanais irá receber uma bolsa no valor de R$ 860,00 mensais. Esse valor poderá chegar até R$ 1.720,00 mensais caso o cuidador voluntário tenha optado por trabalhar em dois turnos.

O Processo Seletivo Simplificado para cadastro de reserva será composto por três etapas: inscrição; avaliação objetiva onde será verificada se o inscrito atende todos os requisitos do edital para realizar uma avaliação objetiva; e entrevista individual, presencial, com duração de 30 minutos, onde deverão entregar o Curriculum Vitae.

Atribuições do cuidador – Prestar auxílio diretamente aos estudantes que possuam deficiência física (cadeirantes e mobilidade reduzida), deficiência intelectual e deficiência visual, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assistindo-os quando comprovada a necessidade, quanto aos cuidados básicos de alimentação, higiene, locomoção, recreação e organização das condições do ambiente escolar, para realização das atividades orientadas pelo professor de sala de aula regular.

Dependendo do nível de comprometimento dos estudantes público-alvo da Educação Especial, para a realização das Atividades de Vida Diária (AVDs) e pedagógicas, conforme avaliação feita pela equipe da unidade escolar em que estiverem matriculados esses estudantes, o cuidador poderá ser designado para assistir de um a três estudantes.

É função também do cuidador acompanhar os estudantes durante as atividades pedagógicas, para que possam realizar as atividades cotidianas e as propostas pelos professores durante as aulas e atividades extraclasse, visando, assim, a efetiva participação pedagógica destes estudantes na unidade educacional (Escola ou Ninho do Saber).

Também deverá contribuir ativamente com o processo de inclusão da unidade educacional e em todas as demandas pedagógicas e/ou administrativas, quando numa emergente necessidade e solicitação expressa da equipe gestora, de professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e/ou Especialistas.

Inscrições – Após fazer a inscrição através do link, o candidato irá aguardar a divulgação do resultado das inscrições homologadas e validadas, e convocação por meio de Edital para a segunda etapa, que será uma avaliação com 10 questões objetivas, a partir de um estudo de caso.

Em seguida, aguardar a divulgação do resultado da segunda etapa e convocação para a terceira etapa, que será uma entrevista individual.

Documentação – Terá que anexar o Certificado de Ensino Médio e Curso de Cuidador com carga horária mínima de 60h; ou Certificado de Curso Técnico de Enfermagem, ou diploma de graduação na área da educação e/ou da saúde (histórico escolar e declarações com mais de 3 meses até a data da seleção não terão validade); carteira de Identidade e CPF; comprovante de residência atualizado dos últimos 3 meses; além das certidões negativas.

Terá que apresentar ainda documento comprobatório de regularidade da situação perante o serviço militar (se candidato do sexo masculino); laudo médico para o candidato que se declarar ser Pessoa com Deficiência (PCD).

A ausência de qualquer uma dessa documentação implicará na desclassificação imediata dos candidatos.