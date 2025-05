Thiago Wild é único brasileiro a vencer estreia

O tenista paranaense Thiago Wild foi o único a estrear com vitória na principal chave do Masters 1000 de Roma, nesta quinta-feira (8), na capital italiana. Número 120 no ranking mundial, Wild avançou à segunda rodada no torneio em quadra de saibro após derrotar o português Nuno Borges (40º), por 2 sets a 0 (parciais de 6/1, 4/6 e 6/4), em 2h30 de disputa. O próximo confronto do brasileiro será no sábado (10) contra o canadense Felix Auger-Aliassime, atual número 27 do mundo, em horário ainda a ser definido.

Pela nona vez na carreira, o paranaense assegura presença na primeira rodada de um ATP 1000. Wild furou o qualifying – venceu duas partidas prévias -, antes da estreia na chave de simples masculina em Roma.

"Hoje foi um jogo bastante competitivo das duas partes. Comecei o jogo super bem e ele um pouco abaixo. O jogo foi no nível de dificuldade que eu esperava, o Nuno é um cara que joga super bem no saibro também, teve vitória sobre o [Rafael] Nadal ano passado, título de ATP no saibro. Estou feliz com o meu desempenho, estou me sentindo cada vez melhor na quadra. Agora é seguir trabalhando, seguir focado no torneio", disse Wild ao final da partida.

Já o carioca João Fonseca (65º) deu adeus precoce à competição ao ser superado na primeira rodada pelo húngaro Fabian Marossan (61º), por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (4). Esta é a terceira eliminação seguida do carioca de 18 anos em torneios em quadra de saibro, que servem de preparação para Grand Slam de Roland Garros, em Paris. Fonseca parou na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, após derrota o norte-americano Tommy Paul (12º) e, na sequência, caiu na estreia do Challenger de Estoril (Portugal) ao perder para o holandês Jesper de Jong.

O dia também não foi nada bom para a paulista Beatriz Haddad Maia, número 22 do mundo. Ela perdeu a estreia contra a tcheca Marie Bouzková (53ª), por 2 sets a 0; Bia levou um pneu (quando o tenista perde por 6/0) na primeira parcial e depois perdeu por 6/3 o segundo set. A brasileira ainda pode ser redimir do revés na sexta (9), quando estreará na chave de duplas, a partir das 10h40 (horário de Brasília). Em parceria com a alemã Laura Siegemund, Bia enfretará as norte-americanas Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk.

No mesmo horário, a dupla da conterrânea Luisa Stefani com a húngara Timea Babos disputará a primeira rodada contra a parceria da russa Veronika Kudermetova com a bela Elise Mertens.

