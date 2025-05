PT da Paraíba tem quatro nomes na disputa por Presidência estadual

Candidatos à Presidência estadual do PT. Reproducão

Quatro nomes decidiram se inscrever na disputa pela Presidência do PT na Paraíba. A eleição interna será no dia 6 de julho, e como já é tradicional no partido, diferentes correntes tentam comandar a sigla e influenciar as decisões eleitorais da legenda.

O prazo para a inscrição de candidaturas se encerrou nesta sexta-feira (09), tendo como concorrentes a deputada estadual Cida Ramos (PT), Luiz Nunes (conhecido como Luizinho), Carlos Guedes (Carlinhos do PT) e Arimatéa França.

Todos são figuras históricas da esquerda paraibana, mas não houve consenso para a disputa, já que são apoiados por diferentes correntes e grupos que, hoje, dividem a hegemonia do partido na Paraíba.

A deputada Cida Ramos é tida como a favorita na disputa. Ela conta com o apoio do atual presidente do PT, Jackson Macêdo, do presidente municipal do partido em João Pessoa, o advogado Marcos Túlio, e de pelo menos 7 agrupamentos.

Se eleita, Cida deverá ser a primeira mulher a liderar o partido na Paraíba.

Apesar da força, Cida terá a concorrência de nomes como o de Luizinho. Ele é o atual secretário de organização do PT, sendo apoiado pelo deputado federal Luiz Couto e pelo ex-governador Ricardo Coutinho.

Militante histórico do partido e ex-presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Arimatéa França, tem as bênçãos do vereador Marcos Henriques.

Bancário e com atuação no sertão, o candidato Carlos Guedes conta com o apoio do ex-prefeito de João Pessoa e atual deputado estadual, Luciano Cartaxo.

A eleição interna do PT está marcada para o dia 6 de julho. A escolha acontece em um momento de dificuldades para o partido, que tenta se reconectar com parte do eleitorado que antes simpatizava com a sigla mas que hoje aderiu ao discurso da direita no Brasil.

Outro desafio para o PT é retomar o protagonismo nas disputas eleitorais na Paraíba. Muito embora o presidente Lula tenha vencido as eleições em todas as regiões do estado no último pleito municipal, o PT só elegeu um único prefeito nos 223 municípios da Paraíba em 2024.