Sedec e Fundação Lemann realizam visita de acompanhamento pedagógico

Profissionais da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), acompanhadas de representantes da Fundação Lemann, realizaram, na manhã desta quarta-feira (7), uma visita de acompanhamento nas salas de aula do 2º e 3º ano do Ensino Fundamental I, da Escola Municipal Jornalista Raimundo Nonato Batista, no Colinas do Sul, seguindo os protocolos de acompanhamento e instrumento de observação de aulas construídas pela Rede Municipal. As equipes entraram nas salas, observaram, fizeram as anotações e em seguida uma devolutiva sobre o momento com professoras e gestão escolar.

“Esse diálogo permanente com as unidades é muito importante para o alinhamento do trabalho pedagógico na Rede com o propósito de alfabetizar na idade certa. Essa escola que estamos visitando é uma unidade que tem um trabalho pedagógico promissor. É um case de sucesso escolar na Rede”, explicou a diretora de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), professora doutora Clévia Carvalho.

Durante a observação em sala foram focados os elementos que compõem a aula, o cumprimento das rotinas que garantem a alfabetização, e tomadas notas sobre a observação, focando nos aspectos pedagógicos e na interação entre a professora e os estudantes.

A vice-presidente de Educação da Fundação Lemann, Daniela Caldeirinha, acompanhou a aula do 2º ano A e falou sobre a importância dessa experiência. “É muito importante essa prática de observação qualificada de sala de aula, porque é uma maneira de contribuir com o trabalho do professor. E é interessante que uma pessoa esteja fazendo isso, porque não são muitas as Redes que fazem isso no Brasil ainda, embora essa seja uma prática consolidada, já testada, de muito sucesso nessa troca diária com o professor. Eu agradeço tanto a professora Viviane César, quanto a Secretaria de Educação, por nos ter dado a oportunidade de vir aqui e aprender com o que vocês estão fazendo em alfabetização na cidade de João Pessoa”, disse.

Quem também participou do momento da visita de acompanhamento foi Luísa de Biase, coordenadora de Educação da Fundação Lemann.

Após a aula, a equipe da Sedec, com as representantes da Fundação e do Educar Pra Valer, discutiu com o núcleo gestor da escola os pontos positivos como também o que poderá ser melhorado/ajustado, deixando as sugestões para apoio à escola.

Além da diretora da Degef, participam também integrantes do Departamento do Ensino Fundamental, Divisão dos Anos Iniciais, representantes da equipe de formação do Letrar+JP, profissional do Acompanhamento Escolar e Divisão de Avaliação em Rede.

A Fundação trabalha em parceria com a Associação Bem Comum, por meio do programa Educar pra Valer, cujo objetivo é apoiar a Sedec a melhorar os indicadores de alfabetização na idade certa e os avanços nos resultados das avaliações dos 5° e 9° anos.