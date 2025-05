Prefeitura intensifica vacinação nas escolas para monitorar e atualizar caderneta de crianças e adolescentes

A Prefeitura de João Pessoa segue promovendo ação preventiva por meio da vacinação e realizando a etapa de intensificação da Campanha Nacional de Vacinação nas Escolas 2025. As ações tiveram início no dia 1º de abril e seguem até o dia 31 de maio com uma programação preventiva no âmbito escolar, com o objetivo de reduzir a hesitação vacinal, ampliar as coberturas vacinais e prevenir doenças imunopreveníveis em crianças e adolescentes.

Em João Pessoa, as Equipes de Saúde da Família têm promovido visitas programadas nas escolas, em parceira com os diretores e educadores, onde os profissionais de Saúde avaliam o documento de vacinação e, quando necessário, ofertam as doses para atualização da caderneta aos estudantes.

“As visitas nas escolas fazem parte da nossa estratégia de cuidado integral e contínuo. É uma diretriz em assistência pública e um compromisso nosso quanto gestão participativa. Firmamos parcerias com as escolas, programamos uma data a qual os alunos levem o documento para avaliação e com a permissão dos pais, promovemos esse cuidado preventivo”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Entre os dias 15 e 16 de maio será a semana de intensificação das ações de vacinação nas escolas, com objetivo de fortalecer a mobilização estadual. Durante todo o período, são aplicadas vacinas de rotina de acordo com a faixa etária, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e prevenir doenças imunopreveníveis. A ação também contempla a vacinação contra Influenza, voltada aos grupos prioritários, e o resgate vacinal de adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o HPV – estratégia voltada a corrigir lacunas históricas na cobertura vacinal dessa faixa etária.

A orientação é que pais e responsáveis colaborem com o trabalho das equipes de saúde, enviando a caderneta de vacinação atualizada das crianças e adolescentes no dia da ação na escola, para que seja possível verificar a situação vacinal e garantir a proteção contra doenças imunopreveníveis. A imunização neste ambiente é estratégica para facilitar o acesso às vacinas, atualizar as doses em atraso e ampliar a cobertura vacinal em todo o estado.

O período da vacinação nas escolas é um momento para atualização da caderneta de vacinação das crianças de adolescentes menores de 15 anos. No entanto, deve-se também fortalecer a Estratégia de Resgate dos Não Vacinados com a Vacina HPV, com vacinação de adolescentes de 15 a 19 anos que tenham perdido a oportunidade de se vacinar anteriormente com a vacina HPV, que será realizada na Rede Municipal de Saúde até o dia 17 de junho.

Proteção contra o HPV – Na Rede Municipal de Saúde, a vacinação é destinada para meninas e meninos de 9 a 14 anos e outros grupos específicos definidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), a exemplo de mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, vítimas de abuso sexual e pessoas imunocompetentes.

Também fazem parte do grupo para prevenção usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de HIV, com idade de 15 a 45 anos, que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto (de acordo com esquema preconizado para idade ou situação especial); e pacientes com Papilomatose Respiratória Recorrente/PRR a partir de 2 anos de idade.

Público vacinado – Atualmente, na Paraíba, são estimados 126.044 casos de jovens de ambos os sexos não vacinados contra HPV, na faixa etária de 15 a 19 anos. Em João Pessoa, esse número representa 23.545 jovens, sendo 4.101 meninas e 19.444 meninos.

Em 2021, foram vacinadas, na Capital, 8.643 pessoas contra o HPV (5.868 meninas e 2.775 meninos), na faixa etária de 9 a 14 anos; em 2022, 9.213 (5.771 meninas e 3.442 meninos); em 2023, 13.691 (7.707 meninos e 5.984 meninas); e em 2024, foram 8.030 (3.702 meninas e 4.328 meninos).