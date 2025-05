Prefeitura abre inscrições para participação de quadrilhas juninas no São João Multicultural

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), abriu, nesta terça-feira (6), o período de inscrições de projetos de cultura popular vinculados à participação de quadrilhas nos festejos juninos, com incentivo do Fundo Municipal de Cultura (FMC). As juninas podem se inscrever até a quarta-feira (14). O valor disponibilizado para este edital é de R$ 650 mil e os projetos contemplados devem ser executados entre 2 de junho a 31 de julho de 2025.

“Esse edital, voltado para as quadrilhas juninas, faz parte da nossa política pública de fortalecimento do movimento das juninas em João Pessoa. Nós realizamos o edital há quatro anos, completamos cinco agora, e é uma alegria grande porque nós temos promovido, abraçado e cuidado das quadrilhas juninas. Em João Pessoa, elas passaram por um processo de restauração, renascimento e de toda uma conquista da sua potencialidade, criatividade e inventividade”, comenta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que, todo ano, são realizados dois festivais de quadrilhas juninas. “São festivais altamente competitivos, com cada junina muito qualificada, e temos a consciência de que parte dessa qualificação, desse processo de fortalecimento se dá nesse apoio e nesse estímulo do prefeito Cícero Lucena, que sempre nos incentiva a realizar o edital das quadrilhas juninas. Estamos investindo um volume muito alto e aumentando a cada ano. Todas as juninas estão de parabéns pela potencialidade que têm mostrado nesses últimos quatro anos”, acrescenta.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela plataforma JPCultura no endereço eletrônico: https://jpcultura.joaopessoa.pb.gov.br/. Todas as informações necessárias, a exemplo de documentos que precisam ser anexados e formulários a serem preenchidos, estão no edital que pode ser acessado no Portal da Transparência, no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=10774.

Premiação – Serão premiadas 10 quadrilhas juninas do Grupo A. O valor da premiação para cada uma delas é de R$ 35 mil. Já entre as juninas que integram o Grupo B, serão 12 selecionadas com o valor de R$ 25 mil para cada.