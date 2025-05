Goiás x Avaí; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Goiás x Avaí é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (5) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem Goiás omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por torcidadofuracao.com.br

Notícias do Cuiabá

Nesta segunda-feira, 6 de maio, Goiás e Avaí se enfrentam pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 19h (horário de Brasília), no estádio da Serrinha, em Goiânia, com transmissão ao vivo pelos canais ESPN e streaming via Disney+. O jogo promete fortes emoções entre dois times que brigam na parte de cima da tabela.

O Goiás chega embalado após vencer o Botafogo-SP por 1 a 0 e ocupa a 5ª colocação com 10 pontos. Comandado por Vagner Mancini, o time esmeraldino tenta aproveitar o fator casa para manter a boa fase e encostar ainda mais no G-4. A equipe goiana não tem baixas significativas para o confronto e poderá repetir a escalação da última rodada, com Anselmo Ramon confirmado no comando do ataque após marcar seu primeiro gol com a camisa do clube.

Do outro lado, o Avaí vive um excelente momento sob a batuta do técnico Jair Ventura. O Leão da Ilha é o líder da Série B com 13 pontos e vem de uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o América-MG. Com três vitórias consecutivas e o melhor ataque da competição, o time catarinense promete dificultar a vida dos donos da casa. A principal novidade é o retorno do volante João Vitor, que se recuperou de lesão e deve ser titular. Já o goleiro César Augusto segue fora da lista de relacionados.

Prováveis escalações:

Goiás – Técnico: Vagner Mancini

Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Lucas Lovat; Marcão, Juninho e Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho.

Desfalques: Esli Garcia e Aloísio (lesionados)

Pendurados: Lucas Ribeiro e Marcão

Avaí – Técnico: Jair Ventura

Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Mário Sérgio; Zé Ricardo, JP, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Alef Manga e Cléber.

Desfalques: Barreto, César Augusto, Hygor e Renan (lesionados)

Pendurado: Alef Manga

Arbitragem:

Árbitro: Fábio Augusto Júnior (SE)

Assistente 1: Eduardo da Cruz (MS)

Assistente 2: Rodrigo Pereira (SE)

VAR: Márcio de Góis (SP)

Onde assistir ao vivo:

TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Disney+ Tempo real: ge.globo

O duelo entre Goiás e Avaí é direto entre duas das equipes mais organizadas da Série B até aqui e pode mexer com o topo da tabela. Com estilos distintos — o Goiás mais cauteloso e o Avaí apostando em um ataque agressivo —, o jogo promete ser equilibrado e de alta intensidade.

Tags: Goiás x Avaí, Série B 2025, onde assistir Goiás x Avaí, escalações Goiás Avaí, Brasileirão Série B ao vivo, Campeonato Brasileiro Segunda Divisão.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.