A COMISSÃO DO SELO UNICEF E NUCA REALIZARAM REUNIÃO DE ALINHAMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2023 E PLANEJAMENTO PARA 2024

Aconteceu nesta manhã de quarta-feira, no auditório José Humberto Pereira da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Seridó/RN, a 2ª atualização do plano de participação cidadã dos adolescentes e a reunião de alinhamento das ações realizadas em 2023 e o planejamento para 2024. A reunião foi conduzida pelo articulador do Selo UNICEF em São José do Seridó, Francisco Ezequiel, pelo Mobilizador do NUCA, Melquides Medeiros e contou com a participação de diversos setores da sociedade civil e do poder público.





“Foi um momento de discussão dos avanços que o município já teve nos últimos três anos e das metas que ainda precisam ser alcançadas para a sonhada conquista de mais um Selo UNICEF para o município de São José do Seridó”, enfatizou Melquides Medeiros, mobilizador do NUCA no município.