Provas do concurso do MPU são aplicadas neste domingo; veja horários

Lista dos aprovados será divulgada no dia 4 de fevereiro.. Foto: Freepik.

As provas do concurso público do Ministério Público da União (MPU) serão aplicadas neste domingo (4), em todas as capitais do país. Na Paraíba, 4.394 candidatos devem comparecer aos locais de prova em João Pessoa, disputando vagas nos cargos de analista e técnico do órgão.

Para os cargos de analista do MPU, as provas objetivas e discursivas serão realizadas no turno da manhã, das 8h às 12h30. Já os candidatos ao cargo de técnico do MPU, exceto da área de Polícia Institucional, farão as provas no turno da tarde, das 15h às 19h30. Os portões serão fechados com 30 minutos de antecedência, às 7h30 no período da manhã e às 14h30 no período da tarde.

Na Paraíba, são 1.659 inscritos para o cargo de analista do MPU – Direito, e 2.735 para o cargo de técnico do MPU – Administração. Em ambos os casos, há uma vaga imediata e formação de cadastro reserva.

A seleção é organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e oferece 172 vagas imediatas em todo Brasil, além de formação de cadastro reserva.

A remuneração inicial para o cargo de analista é de R$ 13.994,78. Já para técnico, o salário é de R$ 8.529,65. A jornada de trabalho para ambas as funções será de 40 horas semanais.

As vagas são destinadas a diversas áreas de formação para analistas, como Direito, Biblioteconomia, Comunicação, Enfermagem, Engenharia, entre outras. Já para técnico, as oportunidades estão concentradas em Administração, Enfermagem e Polícia Institucional.

A seleção ainda reserva 20% das vagas para candidatos negros, 10% para pessoas com deficiência e 10% para candidatos de minorias étnico-raciais, como indígenas, quilombolas, ciganos e integrantes de povos e comunidades tradicionais.

Além das provas objetivas, o concurso inclui etapas como prova discursiva (exceto para técnico da área policial), teste de aptidão física, avaliação médica, programa de formação profissional e procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial, conforme o cargo e o tipo de cota.

Essa é a primeira seleção para o MPU desde 2018. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Cronograma do concurso do MPU: