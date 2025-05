Hospital de Catolé do Rocha realiza primeiras cirurgias pelo ‘Paraíba Contra o Câncer’ e pacientes elogiam descentralização da saúde

O Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos, em Catolé do Rocha, realizou nessa quinta-feira (1) as primeiras cirurgias pelo Programa Paraíba Contra o Câncer, criado pelo Governo do Estado para viabilizar e agilizar exames, diagnóstico, estadiamento e tratamento do câncer. Foram quatro procedimentos oncológicos de prostatectomia (cirurgia de remoção da próstata), em pacientes de Pombal, Uiraúna e Junco do Seridó.

De acordo com o diretor da unidade, Fábio Cardoso, a ação abre possibilidades de atendimento e oferta de serviços à população. “É um serviço muito importante e complexo ofertado pelo Governo do Estado à população. Trazer essas cirurgias para Catolé significa fortalecer a regionalização e descentralização da saúde no estado e melhorar a assistência aos pacientes oncológicos do sertão”, destaca o médico agradecendo o apoio que teve do secretário de Estado de Saúde da Paraíba, Ary Reis, para que a unidade pudesse realizar os procedimentos.

Um dos pacientes que realizou procedimento foi o aposentado João Bosco de Sousa, de 69 anos, da cidade de Pombal, que foi diagnosticado com câncer de próstata em novembro passado. Graças à agilidade do Programa Paraíba Contra o Câncer, em menos de seis meses ele já fez a cirurgia de remoção do câncer. “Eu fazia sempre prevenção e descobri durante a Campanha Novembro Azul que estava com essa doença e fiz a biopsia em dezembro. No dia 21 de abril fiz a entrevista no Programa e três dias depois já ligaram para mim para eu vir fazer a cirurgia e hoje estou aqui grato por essa agilidade e atendimento”, afirmou ele.

O aposentado José de Sousa, 76 anos, da cidade de Uiraúna, também fez a cirurgia neste dia 1º no hospital de Catolé. “Fiz exames que acusaram alterações. Tomei medicações, mas não resolveu. Depois fiz a biopsia e deu positivo. E estou aqui para me curar. Esse Programa chegou em boa hora. Só tenho a agradecer a oportunidade que estou tendo de ficar bom. Esse Programa é bom todo” disse ele.

Sobre o Programa – O programa ‘Paraíba Contra o Câncer’ é uma iniciativa do Governo do Estado que visa agilizar e humanizar o tratamento de pacientes com câncer, desde o diagnóstico até o tratamento, incluindo cuidados paliativos. O acesso ao programa é regulado pela Central Estadual de Regulação, que opera uma fila única para os pacientes, e utiliza a Teleoncologia para consultas e acompanhamento.

Inicialmente, o paciente deve procurar um posto de saúde ou unidade de atendimento da Atenção Primária, onde é feita a identificação do possível ou confirmado diagnóstico de câncer. A unidade de saúde encaminha o paciente para a Central Estadual de Regulação, que avalia a necessidade de tratamento oncológico.