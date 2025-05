Exame da OAB 2025: edital é divulgado

Foto: Divulgação/OAB-PB

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou o edital do 44º Exame de Ordem Unificado, etapa obrigatória para quem deseja exercer legalmente a advocacia no Brasil. O certame, que terá a Fundação Getulio Vargas (FGV) como banca organizadora, contará com duas fases de caráter eliminatório, sendo uma prova objetiva e uma prova prático-profissional.

As inscrições serão abertas em 5 de maio e todo o processo seletivo ocorrerá ao longo do segundo semestre de 2025. O Jornal da Paraíba reuniu todas as informações sobre o certame da OAB.

Inscrição e requisitos

As inscrições estarão abertas entre as 17h do dia 5 de maio e as 17h do dia 12 de maio, e devem ser feitas exclusivamente por meio do site http://oab.fgv.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 320, e o prazo final para pagamento vai até 24 de julho de 2025.

Poderão prestar o exame os estudantes de Direito que comprovem estar matriculados nos dois últimos semestres ou no último ano do curso de graduação, desde que essa condição seja cumprida até o dia 31 de dezembro de 2025. Também estão aptos candidatos com diploma de Direito expedido no exterior, desde que a conclusão do curso também se dê até a mesma data.

A OAB alerta para que estudantes que declararem falsamente estar aptos a realizar o exame poderão ser responsabilizados criminalmente por falsidade ideológica, além de estarem sujeitos à avaliação de idoneidade moral.

Candidatos aprovados que ainda não tiverem concluído o curso só poderão retirar o certificado de aprovação após comprovarem a condição de matrícula nos períodos exigidos.

Provas

O Exame de Ordem será composto por duas fases. A primeira etapa será uma prova objetiva com 80 questões de múltipla escolha, abrangendo disciplinas do núcleo fundamental do curso de Direito. A aplicação da prova está prevista para 17 de agosto, das 13h às 18h. Os locais de prova serão divulgados no site da FGV no dia 11 de agosto.

A segunda fase, de caráter prático-profissional, será realizada em 19 de outubro, também das 13h às 18h. Nessa etapa, o candidato deverá redigir uma peça jurídica e responder quatro questões discursivas, conforme a área de concentração escolhida no momento da inscrição. Os locais da prova serão anunciados no dia 13 de outubro.

O resultado final do Exame, após análise de eventuais recursos, será divulgado no dia 26 de novembro.

Locais de aplicação na Paraíba

Na Paraíba, os candidatos poderão realizar as provas em quatro cidades: João Pessoa, Campina Grande, Patos e Sousa. Os locais específicos serão informados pela banca organizadora nas datas previstas no edital.

Cronograma do 44º Exame de Ordem Unificado