Projeto Agro-Sertão realiza II Unidade de Aprendizagem Prática no Assentamento Seridó

Nesta quarta-feira (30), o Assentamento Agrário Seridó, localizado na comunidade Caatinga Grande, zona rural de São José do Seridó (RN), sediou a segunda Unidade de Aprendizagem Prática (UAP) de 2025 do IV Ciclo do Projeto Agro-Sertão. O evento reuniu produtores de 15 municípios da região do Seridó, fortalecendo a troca de experiências e o desenvolvimento da agricultura sustentável no semiárido.





A programação contou com visitas técnicas a três unidades produtivas da comunidade, rodas de conversa, palestras e atividades práticas voltadas ao aprimoramento do cultivo agroecológico do algodão. O projeto é uma iniciativa conjunta do Instituto Riachuelo, Fundação Banco do Brasil (FBB), SEBRAE, EMBRAPA, e conta com o apoio das prefeituras dos municípios participantes, incluindo São José do Seridó.





Para o vice-prefeito e empresário Dr. Ricardo Medeiros, o projeto tem promovido avanços significativos no setor agrícola da região. “O Agro-Sertão resgata a cultura da produção algodoeira no Seridó. Já estamos colhendo resultados consistentes ao longo dos últimos quatro ou cinco anos. Começamos com três municípios e hoje já são 15 integrados à iniciativa. A expectativa é de expansão contínua”, destacou.





O coordenador da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca (SEMAPE), Joel Dantas, também ressaltou os bons resultados alcançados, mesmo diante dos desafios provocados pelo inverno irregular em 2025.





Durante a UAP, o pesquisador da EMBRAPA Marenilson Bezerra orientou os produtores quanto ao momento ideal do plantio e à importância do acesso à informação técnica. “Visitamos três campos distintos e observamos diferenças entre eles. Mas o mais importante é plantar no rastro da chuva, no tempo certo, com base em informações seguras”, afirmou.





Renata Fonseca, gerente do Instituto Riachuelo, fez uma avaliação positiva do encontro e anunciou duas novidades: o lançamento nacional, em maio, de uma coleção da Riachuelo com produtos feitos com algodão agroecológico do Seridó, e a aquisição de uma máquina de beneficiamento de algodão, que irá atender à crescente demanda dos produtores participantes do projeto.





A programação do dia foi encerrada com uma roda de conversa técnica conduzida por Marenilson Bezerra, seguida de um almoço típico da culinária local. À tarde, os participantes discutiram temas como escassez hídrica nos cultivos, rastreabilidade dos produtos e realizaram uma avaliação geral da UAP.