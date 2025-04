IPM-JP realiza prestação de contas sobre ações desenvolvidas pela gestão no exercício de 2024

30/04/2025 |

13:30 |

22

O Instituto de Previdência do Município de João Pessoa (IPM-JP) realiza, nesta quarta-feira (30), às 14h, a audiência pública anual com objetivo de apresentar a sociedade as ações desenvolvidas pela gestão, ao longo do exercício de 2024. O evento acontece no auditório do IPM-JP (Centro de Referência da Pessoa Idosa), localizado na Rua Ana Guedes de Vasconcelos, nº 262, no bairro Altiplano.

“A audiência pública é um instrumento importante para a transparência da gestão, contribuindo para a democratização, levando ao conhecimento da população, as ações implementadas e a situação de governança do Regime Próprio Municipal”, ressalta a superintendente do IPM, Caroline Agra.

Na audiência, serão apresentados relatórios com as receitas e despesas de 2024, as ações institucionais realizadas ao longo do ano, bem como a rentabilidade da carteira de investimentos.

O evento vai contar com a participação de representantes do Legislativo e Executivo municipais, além de aposentados do Regime Próprio e pessoas com interesse nas atividades do Instituto.