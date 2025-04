Seu Pereira relata interrupção de show em Campina Grande e conclui apresentação no Parque do Povo | Fotos: Reprodução/Instagram.

O cantor e compositor paraibano Seu Pereira usou as redes sociais para relatar que teve o show interrompido na noite deste sábado (26), em Campina Grande. Segundo o artista, a Polícia Militar parou a apresentação em virtude de uma denúncia de suposto excesso de som. O show foi concluído no Parque do Povo.

A apresentação de Seu Pereira e Coletivo 401 acontecia em um estabelecimento localizado próximo ao Parque do Povo, no Centro de Campina Grande. De acordo com o artista, perto do fim da apresentação agentes da Polícia Militar chegaram no local ordenando a interrupção do show.

Ainda de acordo com Seu Pereira, os policiais alegaram que receberam uma denúncia de excesso de som. Mas, o artista acredita que, na verdade, a denúncia tenha relação com o posicionamento político da banda, exposto ao longo da apresentação.

“O espaço é do lado do Parque do Povo, todo final de semana promove banda sertaneja, pagode, forró, banda baile.. E justamente no show de Seu Pereira e Coletivo 401, a gente lá curtindo, cantando, bate polícia e o show teve que ser encerrado”, disse o artista.

Seu Pereira também relatou que os aparelhos de som, que eram de uma empresa terceirizada, foram apreendidos, e as proprietárias de local foram para a delegacia. O Jornal da Paraíba entrou em contato com os responsáveis pelo espaço e com a Polícia Militar para obter respostas sobre o caso, mas não obteve retorno.

O artista também relatou que a abordagem foi a primeira a acontecer no estabelecimento, que promove shows musicais com frequência.

“Fiquei sabendo que foi a primeira vez que aconteceu [interrupção de show] no espaço, então não tem como não acreditar que foi uma questão política (…) Acho absurdo levarem o som, as proprietárias, todo fim de semana tem evento e isso nunca aconteceu”, relatou Seu Pereira.

Após a abordagem, o artista e a banda resolveram concluir o show no próprio Parque do Povo. O momento foi registrado por vários internautas que estavam no lugar e repercutiram a situação na internet.

“Vocês vão ver prints de todo mundo cantando junto no Parque do Povo, uma cena de alegria apesar de toda a tristeza e falta de respeito”, concluiu o artista.