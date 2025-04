Quais Filmes vão passar HOJE (27/04) na Globo? TEMPERATURA MÁXIMA, CINEMAÇO E DOMINGO MAIOR, CORUJÃO; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 27/04/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes de Domingo na TV Globo – 27/04/2025

O domingo, 27 de abril de 2025, será repleto de emoção, comédia e ação na programação de filmes da TV Globo. As atrações começam ainda na madrugada com um longa nacional divertido, seguido por sucessos da indústria brasileira e internacional ao longo do dia. Confira os destaques e prepare-se para uma maratona de entretenimento em casa!

Corujão II – O Diário de Tati

Na madrugada de sábado para domingo, o Corujão II apresenta o leve e divertido filme “O Diário de Tati”, produção brasileira de 2012 dirigida por Mauro Farias. No papel principal está Heloísa Périssé, que interpreta a irreverente adolescente Tati. Com uma personalidade forte e criativa, Tati vive em conflito com os estudos — principalmente matemática —, mas compensa com sua habilidade única de bolar planos mirabolantes para escapar dos castigos impostos por sua mãe, vivida por Louise Cardoso. O longa mistura comédia e drama, retratando com sensibilidade os dilemas da juventude, além de provocar boas risadas com o humor típico da personagem, que se originou de esquetes famosos na televisão.

Temperatura Máxima – Top Gun: Maverick

À tarde, a Temperatura Máxima traz um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema recente: “Top Gun: Maverick” (2022). Dirigido por Joseph Kosinski, o filme é estrelado por Tom Cruise, que retoma o papel icônico do piloto Pete “Maverick” Mitchell, mais de três décadas após o clássico original dos anos 80. Agora, Maverick trabalha como mentor de novos recrutas da elite da aviação da Marinha dos EUA. Entre eles, está Rooster (Miles Teller), filho de seu falecido melhor amigo, Goose. Com cenas de ação de tirar o fôlego, efeitos visuais impressionantes e muita nostalgia, o filme também conta com Val Kilmer, Jennifer Connelly e Jon Hamm no elenco. Uma ótima pedida para os fãs de adrenalina e emoção.

Domingo Maior – O Canto da Sereia

Fechando o domingo com muito suspense e drama, o Domingo Maior exibe o filme nacional “O Canto da Sereia”, baseado na obra de Nelson Motta. A produção de 2013 é dirigida por José Luiz Villamarim e Ricardo Waddington e traz Isis Valverde no papel da protagonista Sereia, uma carismática cantora de Axé que é assassinada em pleno Carnaval de Salvador. O crime choca o país e dá início a uma intensa investigação para descobrir quem estaria por trás do atentado. No elenco também estão Gabriel Braga Nunes, Camila Morgado, Fabiula Nascimento, Fabio Lago, Marcos Palmeira e Marcelo Médici. A trama mistura música, fama e mistério em um enredo envolvente que prende a atenção do início ao fim.

Prepare a pipoca e aproveite o domingo com grandes filmes na tela da Globo!

