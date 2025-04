Sexta edição da Mostra ‘Paraíba, aqui tem SUS’ premia ações de assistência em saúde no Estado — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems-PB) realizaram, nesta quinta-feira (24), em João Pessoa, a 6ª edição da Mostra ‘Paraíba, aqui tem SUS’. O evento reuniu gestores, profissionais de saúde e representantes de diversas regiões do Estado com o objetivo de divulgar, reconhecer e fortalecer experiências exitosas desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios paraibanos.

Durante a programação, foram apresentados 90 trabalhos previamente selecionados entre mais de 240 projetos inscritos. As iniciativas englobam desde ações de atenção básica até estratégias de vigilância em saúde, com foco na resolutividade e no impacto positivo para as comunidades atendidas. Na ocasião, também foram premiadas as melhores experiências, com reconhecimento às propostas que mais se destacaram pela criatividade, eficiência e potencial de replicação em outras localidades.

Para o secretário executivo de Gestão de Rede de Unidades de Saúde, Patrick Almeida, que prestigiou o evento, a Mostra representa um espaço de troca de conhecimento e fortalecimento da rede de saúde pública no estado. “Acreditamos que compartilhar essas experiências é uma forma de inspirar outros municípios e, principalmente, de mostrar que o SUS funciona e pode ser ainda mais potente quando há compromisso e inovação na gestão”, destacou.

De acordo com a presidente do Cosems-PB, Soraya Galdino, a Mostra ‘Paraíba, aqui tem SUS’ reconhece e dá visibilidade aos inúmeros trabalhos bem-sucedidos nos municípios paraibanos, mostrando que, apesar dos desafios, há soluções criativas e eficientes sendo implementadas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

“Além das apresentações de experiências, o evento é um espaço de aprendizado, reflexão e formação para os profissionais de saúde, contribuindo para o desenvolvimento técnico e humano dos trabalhadores do SUS”, pontuou Soraya, ressaltando que a parceria entre a SES e o Cosems-PB reflete a importância da articulação entre Estado e municípios na construção de políticas públicas de saúde mais integradas, coerentes e voltadas para as necessidades locais.

A programação contou, ainda, com o lançamento do e-book dos trabalhos premiados nas mostras realizadas de 2020 a 2024, reunindo mais de 20 projetos. O material foi produzido com o apoio da Escola de Saúde Pública da Paraíba (ESP-PB).

Marcaram presença no evento a superintendente do Ministério da Saúde na Paraíba, Joelma Greicy Fernandes Lira; o diretor-geral da ESP-PB, Matheus Spricido; o presidente do Conselho Estadual de Saúde (CES), Eduardo Cunha; o coordenador do Programa de Pós-graduação em Saúde da Família da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Franklin Delano Soares Forte, entre outros participantes.

Mostra ‘Paraíba, aqui tem SUS’ – Realizada anualmente, a mostra ‘Paraíba, aqui tem SUS’ integra a etapa estadual da seleção de experiências que podem ser apresentadas na mostra nacional ‘Brasil, aqui tem SUS’, promovida pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). Este ano, o evento será realizado em Belo Horizonte (MG). No âmbito estadual, o evento conta com o apoio de instituições como a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), ESP-PB, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e IdeiaSUS – Banco de Práticas e Soluções em Saúde e Ambiente.