Paraíba é destaque de Convenção da Operadora BWT, em Foz do Iguaçu — Governo da Paraíba

A Paraíba participa da Convenção Nacional da Operadora BWT, que acontece deste sábado (26) até a próxima terça-feira (29), em Foz do Iguaçu (PR). A participação do estado no evento é uma ação conjunta do Governo da Paraíba, por meio da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e da Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), com o objetivo de fortalecer a presença no mercado nacional e ampliar o fluxo de turistas para a região.

Durante os quatro dias de programação, os principais atrativos turísticos do estado, com destaque para a diversidade cultural, belezas naturais, infraestrutura hoteleira e os roteiros de sol e mar serão apresentados.

O diretor de Marketing da PBTur, Allan Sales, destacou que esse é um momento estratégico para mostrar tudo que a Paraíba tem a oferecer. “Nosso objetivo é impulsionar as vendas do destino e gerar resultados concretos para o aumento do fluxo turístico ao estado”.

Já o secretário Executivo de Turismo, Delano Tavares, enfatizou a relevância da aproximação com os agentes de viagens da operadora. “O contato direto com os profissionais da BWT é essencial para o sucesso na comercialização dos pacotes turísticos. Quanto mais conhecimento eles tiverem sobre o Destino Paraíba, maior será o potencial de vendas”.