Segunda temporada do videocast Mercado em Movimento estreia na Rede Paraíba

Foto: Felipe Lima

Estreia nesta terça-feira (23) a segunda temporada do videocast Mercado em Movimento, apresentado por Plínio Almeida. O objetivo do projeto é trazer grandes nomes do mercado, com um papo leve e descontraído, para inspirar ouvintes e telespectadores.

O videocast vai ao ar toda terça-feira, no YouTube do Jornal da Paraíba, estando disponível também em todas as plataformas digitais.

“Se há algo que me empolga de verdade é contar boas histórias. E no Mercado em Movimento trazemos histórias de gente que move a economia com coragem, criatividade e propósito. E é por isso que estou animado em anunciar que estamos de volta. Podem esperar por conversas instigantes, descontraídas e cheias de bastidores, viradas de chave e aprendizados que inspiram. A ideia continua a mesma: sair do lugar-comum, dar voz a quem faz e mostrar que o mercado não é só número, é feito de gente”, relata Plínio Almeida, apresentador do videocast Mercado em Movimento.

A segunda temporada do videocast Mercado em Movimento é um mergulho nos bastidores da economia paraibana e seus reflexos para o Brasil e o mundo. Novamente, serão destaques pessoas que fazem a diferença: empresários, empreendedores, especialistas e líderes que estão transformando ideias em resultados e ajudando a movimentar o nosso estado.

Entre os entrevistados já confirmados para segunda temporada, estão Pierre Landolt, empresário franco-suíço radicado na PB, referência em alta produtividade e exportação a partir do semiárido; Jéssica Ramalho e Vítor Hugo Nascimento, fundadores da Acuidar, maior franquia de cuidadores de pessoas da América Latina; Ana Virgínia Falcão, CEO da Clube Turismo, maior empresa de microfranquia de turismo do Brasil; e George Crispim, Dir. Presidente do Grupo GHC – Incorporadora, Logística e Importação de Materiais de Construção, referência no setor na Paraíba e no Brasil.

“O Mercado em Movimento é um projeto que nos orgulha muito, porque trazemos histórias de grandes personalidades paraibanas que fizeram a diferença na economia do nosso estado, que revolucionaram de alguma forma com seus negócios e com histórias de sucesso que inspiram outras pessoas. É muito bom a Rede Paraíba poder contar essas histórias e as pessoas saberem, porque muitas vezes elas têm acesso a essas histórias de forma resumida. E no Mercado em Movimento a gente tem aquele tempo do bate-papo que vai no detalhe, Plínio Almeida faz esse trabalho de pesquisa e faz com que os nossos entrevistados, de fato, se coloquem ali, se emocionem, contem suas histórias”, afirma Tatiana Ramos, gerente de conteúdo da Rede Paraíba.