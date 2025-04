Cícero Lucena e Leo Bezerra inspecionam obra de drenagem no Esplanada

No conjunto Esplanada, a Prefeitura de João Pessoa avança com a obra de construção de uma nova rede de drenagem, que deve acabar com os alagamentos históricos que afetam os moradores há décadas. Após a conclusão da primeira fase no perímetro urbano, o projeto de engenharia agora se concentra nas proximidades da BR-230, onde as antigas tubulações, subdimensionadas, serão substituídas por novas, capazes de escoar as águas da chuva até o leito do Rio Jaguaribe. O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra inspecionaram os trabalhos nesta terça-feira (22) e o gestor projetou resultados positivos para a região já no inverno deste ano.

Os gestores estavam acompanhados do secretário executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira, e de Rougger Guerra, da Secretaria de Ação Governamental. A comitiva se impressionou com a grandiosidade da obra e com o modo como ela avança silenciosamente, passando por baixo da rodovia sem causar transtornos à população — tudo para resolver o problema dos alagamentos, provocados pelo aumento do volume de água que era enviado à antiga tubulação.

“Aqui, nós estamos na obra da travessia da drenagem do Esplanada, do Geisel, exatamente para o Rio Jaguaribe. Uma obra de mais de R$ 10 milhões que a Prefeitura vem executando e já concluímos a travessia na BR-230. Espero que, até o inverno, esse benefício já possa ser ofertado à população, e que os alagamentos sejam coisa do passado. É a Prefeitura tendo coragem, determinação e ação para enfrentar seus problemas”, afirmou o prefeito.

A obra de drenagem do Conjunto Esplanada, anteriormente negligenciada por gestões passadas, está sendo enfrentada pela atual administração após diálogo com os moradores, conforme destacou o vice-prefeito Leo Bezerra. “O Esplanada recebe águas de diversos bairros aqui da nossa Capital, e não é justo que fique alagado nos períodos de chuva. Diante disso, conversando com a população, o prefeito Cícero determinou que a Seinfra iniciasse imediatamente essa grande obra. Agora sim, o bairro Esplanada não vai mais alagar”, projetou.

O secretário executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira, explicou que foi instalada uma nova tubulação para coletar a água desde o Esplanada e o Geisel. A travessia existente estava subdimensionada e não comportava o volume de água. “Agora, fizemos uma nova travessia, com uma tubulação de 1.600 milímetros, que vai desafogar e dar conta da demanda. Porém, ao acessarmos a tubulação antiga, detectamos também problemas estruturais. Por isso, vamos ter que abandoná-la e construir uma nova. Ou seja, serão duas travessias novas”, detalhou.