ASSISTIR Tombense x Figueirense Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (21/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Tombense x Figueirense é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (21/04) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Tombense x Figueirense pela Série C: onde assistir ao vivo, escalações e detalhes da partida

Nesta segunda-feira (21), às 19h30 (horário de Brasília), Tombense e Figueirense se enfrentam no estádio Almeidão, em Tombos (MG), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2025. A partida marca um importante desafio para o Figueirense, que busca a primeira vitória na competição após empatar com a Ponte Preta na estreia.

Figueirense em busca de reação

Depois de um empate em casa contra a Ponte Preta, o Figueira tenta mostrar sua força fora de casa. Comandado por Thiago Carvalho, o time precisa superar desfalques importantes e mostrar solidez para conquistar os três pontos.

A lesão do volante Breno, que sofreu uma grave contusão ligamentar no joelho direito, é uma baixa significativa. Além dele, Wellington Nem também está fora após sentir um desconforto no treino da última quinta-feira. Apesar dos desfalques, a equipe catarinense deve manter a base da escalação da estreia, com algumas mudanças pontuais no meio-campo e ataque.

Situação do Tombense

O Tombense estreia em casa nesta Série C e espera usar o fator local para sair com a vitória. Com um time experiente, o técnico Raul Cabral deve apostar em uma formação equilibrada, com destaque para os atacantes Rafael Silva e João Pedro.

Prováveis escalações

Tombense: Matheus; Júlio Henrique, Ianson, Roger Carvalho e Tarcísio; André Júnior, João Vitor e Ingro; Anderson Ligeiro, Rafael Silva e João Pedro.

Técnico: Raul Cabral

Figueirense: Fabrício; Léo Maia, Ligger, Lucas Dias e Samuel (Leonan); Rafinha Potiguar, João Lucas e Gabriel Santiago (Jhony Douglas); Marlyson, Felipe Augusto e Renan.

Técnico: Thiago Carvalho

Onde assistir Tombense x Figueirense ao vivo

A partida terá transmissão com imagens pelos seguintes canais:

TV fechada : Nosso Futebol

: Nosso Futebol Streaming: Disney+ e ESPN (para assinantes)

Ficha técnica

Jogo : Tombense x Figueirense

: Tombense x Figueirense Data : 21 de abril de 2025

: 21 de abril de 2025 Horário : 19h30 (de Brasília)

: 19h30 (de Brasília) Local : Estádio Almeidão, Tombos (MG)

: Estádio Almeidão, Tombos (MG) Transmissão: Nosso Futebol, ESPN e Disney+

A expectativa é de um confronto equilibrado, com o Figueirense buscando superar as adversidades e a pressão fora de casa. Já o Tombense quer se afirmar como um dos fortes candidatos a subir na competição.

Conclusão

A Série C 2025 começa com confrontos promissores e cobertura completa do Nosso Futebol, sendo essencial para os fãs que desejam acompanhar de perto as batalhas pelo acesso à Série B. Com clubes tradicionais e emergentes, a competição deve ser uma das mais equilibradas dos últimos anos.

Fique ligado nas transmissões, torça pelo seu time e acompanhe os palpites e análises ao longo do torneio!

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

