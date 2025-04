Governo do Estado distribui 530 toneladas de sementes em toda a Paraíba — Governo da Paraíba

Os produtores rurais paraibanos têm garantido o plantio de várias culturas agrícolas em todas as regiões do estado, por meio do Programa Estadual de Aquisição e Distribuição de Sementes Certificadas. A ação do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), representa quase R$ 12 milhões em investimentos na aquisição de 530 toneladas de sementes certificadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) que vão beneficiar 53 mil produtores rurais paraibanos.

A Sedap-PB distribui sementes de milho, feijão vigna (macaçá), feijão phaseolus (carioquinha) e sorgo (para produção de forragem para os rebanhos) produzidas com alta precocidade, produtividade e resistência à seca que vem ocorrendo nas últimas semantes. O órgão estadual entrega as sementes às secretarias de agricultura das prefeituras municipais que ficam encarregadas de repassá-las aos produtores rurais por meio das associações e sindicatos rurais.

O secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Joaquim Hugo Vieira, ressalta que o Programa Estadual de Aquisição e Distribuição de Sementes Certificadas “é mais uma ação importante do Governo do Estado, através da Sedap-PB, para gerar emprego e renda aos agricultores e agriculturas, ampliando também a produção agrícola da Paraíba”.

Joaquim Hugo acrescenta: “as sementes têm alta qualidade e o programa contribui para fixar as famílias no campo com dignidade, produzindo”.

A importância do programa é reforçada pela opinião de representantes de entidades e agricultores. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Pirpirituba, Elienilson Pontes, assegura que as sementes representam a certeza do êxito no plantio. “É a semente que vai fixar o produtor rural no campo, vai dar condições dele plantar, colher, poder trabalhar, ter uma renda”, ressalta. Ele destaca que programas desenvolvidos pelo Governo da Paraíba são fundamentais para melhorar a vida do produtor rural.

Já o agricultor João Medeiros, que reside na zona rural de Pirpirituba, no Brejo paraibano, ressalta a importância das sementes recebidas por meio da Sedap-PB. “É importante porque garante que a gente possa plantar, ainda mais em um período que está bom de chuva. É uma garantia para a gente ter semente boa para o plantio, ter a colheita. É uma segurança para a gente ficar na nossa terrinha, ter o que comer e garantir o sustento da família”, afirma.

Produção e produtividade – O gerente executivo de Abastecimento e Pesca da Sedap-PB, Benélio Francisco de Araújo, explicou que o Programa Estadual de Aquisição e Distribuição de Sementes Certificadas desenvolve ações articuladas que resultam no aumento da produção e da produtividade das propriedades rurais paraibanas. “Isso significa a consequente ampliação da renda e da segurança alimentar e nutricional das famílias”, aponta.

O programa atende as necessidades dos agricultores e agricultoras familiares para suprir a falta de sementes certificadas para o plantio; além de apoiar a produção e a conservação de folhagem e contribuir para o aumento da produção e da produtividade das lavouras trabalhadas. Ao distribuir também sementes de sorgo, o programa atende ao objetivo de incentivar a produção de selagem como suporte forrageiro para os rebanhos.

O programa também busca alcançar, com o resultado da produção, ações governamentais por meio do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). A distribuição das sementes junto aos municípios é feita a partir de dois polos. Uma unidade fica em Esperança atende cidades do Litoral e Agreste, enquanto a outra está instalada em São Mamede abrange outros municípios do Cariri e Sertão.

Números

Milho

Total de sementes: 240 toneladas

Área plantada: 12 mil hectares

Expectativa de produção: 10 mil toneladas

Feijão vigna (macaçá)

Total de sementes: 210 toneladas

Área plantada: 21 mil hectares

Expectativa de produção: 10 mil toneladas

Feijão phaseolus

Total de sementes: 50 toneladas

Área plantada: 2 mil hectares

Produção: 2,4 mil toneladas

Sorgo

Sementes: 30 toneladas

Área plantada: 2 mil hectares

Expectativa de produção: 50 mil toneladas de forragem