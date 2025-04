Veja como chega o Santa Cruz, adversário do Treze na estreia da Série D 2025

O Treze recebe o Santa Cruz no domingo (20), às 16h, no Amigão, em Campina Grande. Será a estreia das duas equipes na Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo, válido pela primeira rodada do Grupo 3 da competição, já decidiu acesso para a Série C em 2011, quando o Santa Cruz conquistou o acesso, mas o Galo também conseguiu o acesso posteriormente, via justiça.

Time do Santa Cruz reunido em campo. (Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz)

Para o jogo deste domingo (20), o Santa Cruz chega com a esperança de um forte investimento financeiro. O clube se tornou SAF após anos de dificuldades financeiras, que resultaram em rebaixamentos consecutivos, até chegar a ficar sem série no ano passado. Em 2025, a Cobra Coral já enfrentou o Galo pela pré-Copa do Nordeste. Em jogo único, o time pernambucano foi superado pelo alvinegro em pleno Estádio do Arruda, frustrando os planos da equipe de chegar à competição regional.

No campeonato estadual, o Santa Cruz fez a melhor campanha da primeira fase, liderando a competição com 20 pontos conquistados, garantindo vaga direta na semifinal. Porém, a boa campanha não evitou a eliminação para o Sport, perdendo os dois jogos e sendo eliminado mais uma vez em casa na atual temporada. Agora, o clube chega à Série D com a esperança de um novo trabalho.

Técnico do Santa em treino no Arruda. (Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz)

A diretoria anunciou a contratação do técnico Marcelo Lobo, que chega com a experiência de já ter conquistado uma Série B do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Goianiense. O Santa também reforçou a equipe. Entre o fim do estadual e o início da Série D, nove reforços desembarcaram no Arruda.

A última vez que Treze e Santa Cruz se enfrentaram no Estádio Amigão, pouco antes do duelo do próximo domingo, foi pela Série C de 2020. Vitória do tricolor por 1 a 0, com gol de Lourenço.

*texto por Bruno Rafael

