Mogi x Pato ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (16/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Mogi x Patos hoje, HOJE (16) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Nbb ao vivo com imagens aqui

Mogi x Pato: Tudo Sobre o Confronto do NBB em 16/04/2025

Bruno Henrique é Indiciado por Suposta Manipulação de Cartão; Flamengo se Pronuncia

PALPITES E MELHORES ODDS Botafogo x São Paulo

Publicidade

Basquete ao vivo no NBB! Nesta quarta, 16 de abril de 2025, Mogi das Cruzes e Pato Basquete se enfrentam pela temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB), em um duelo que promete fortes emoções. A bola sobe às 20h (horário de Brasília), e você pode acompanhar todos os lances em tempo real pelo livescore do Flashscore, além de transmissões disponíveis em sites de apostas como Bet365, EstrelaBet, Betano e outros.

Momento das Equipes

Mogi das Cruzes:

O time paulista chega para o duelo com um desempenho irregular. Nos últimos cinco jogos, venceu apenas uma partida (contra o Fortaleza B.C. por 75×63) e sofreu quatro derrotas consecutivas, incluindo um revés recente para o União Corinthians por 96×79. Jogando em casa, o Mogi busca se recuperar e fazer valer o mando de quadra para melhorar sua colocação no campeonato.

Últimos 5 jogos do Mogi:

Santos x Atlético-MG ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

Vitória x Fortaleza ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2025, HOJE (16/04)

União Corinthians 96×79 Mogi (D)

Caxias do Sul 82×75 Mogi (D)

Mogi 75×63 Fortaleza B.C. (V)

Mogi 66×82 Unifacisa (D)

Corinthians 93×73 Mogi (D)

Pato Basquete:

Já o Pato chega com melhor forma recente, apesar de duas derrotas nos últimos jogos. A equipe paranaense venceu três dos últimos cinco confrontos e busca mais um triunfo fora de casa para se consolidar entre os classificados para os playoffs.

Últimos 5 jogos do Pato:

Pato 67×76 Franca (D)

Pato 72×75 Minas (D)

São Paulo 65×69 Pato (V)

Paulistano 77×94 Pato (V)

Pato 98×80 Brasília (V)

Histórico do Confronto Direto (H2H)

Os últimos confrontos entre Mogi e Pato mostram um leve equilíbrio, mas com vitórias importantes dos visitantes. No último duelo, em 21 de dezembro de 2024, o Mogi surpreendeu fora de casa e venceu por 106×90. No entanto, nas partidas anteriores, o Pato vinha levando a melhor, incluindo uma vitória por 87×70 em novembro de 2023.

Últimos confrontos:

21.12.2024 – Pato 90×106 Mogi

25.03.2024 – Pato 100×73 Mogi

08.11.2023 – Mogi 70×87 Pato

11.03.2022 – Pato 79×70 Mogi

10.01.2022 – Mogi 68×72 Pato

Cotações das Casas de Apostas (em 16/04)

As odds indicam um leve favoritismo para o Pato, mesmo fora de casa, com valores que variam entre 1.64 e 1.73 nas principais casas de apostas:

Betano: Mogi 2.20 | Pato 1.65

Mogi 2.20 | Pato 1.65 EstrelaBet: Mogi 2.05 | Pato 1.68

Mogi 2.05 | Pato 1.68 Superbet: Mogi 2.15 | Pato 1.72

Mogi 2.15 | Pato 1.72 Aposta Ganha: Mogi 2.08 | Pato 1.73

Onde Assistir Mogi x Pato ao Vivo?

A partida pode ser acompanhada em tempo real via livescore no radioeldoradoam.com.br e pode ter transmissão ao vivo via plataformas de apostas esportivas com saldo na conta ou aposta recente realizada. Regras de localização e disponibilidade se aplicam.

Conclusão

Com retrospecto recente mais favorável, o Pato chega com ligeiro favoritismo para o duelo desta quinta-feira. No entanto, o fator casa pode ser decisivo para o Mogi, que já mostrou força contra o rival fora de seus domínios em dezembro. O equilíbrio promete uma partida emocionante para os fãs do NBB.

Tags: #NBB #MogiDasCruzes #PatoBasquete #BasqueteAoVivo #Livescore #BasqueteBrasil #ApostasEsportivas #Flashscore #OndeAssistirNBB #OddsBasquete

15 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Minas vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV

• Horário: 19h00 • Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte • Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV Paulistano vs. Pato

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

17 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Franca vs. São Paulo

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00 • Local: Ginásio da Franca, Franca • Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube Botafogo vs. Minas

• Horário: 20h30

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

18 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Flamengo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00 • Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro • Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube Pato vs. Franca

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

Aposte com responsabilidade e desfrute de cada partida!