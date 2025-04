USFs, policlínicas, Centro de Imunização e pontos móveis participam do ‘Dia D’ de vacinação

Diversos serviços de saúde da Prefeitura de João Pessoa estarão mobilizados neste sábado (12), a partir das 8h, na Campanha Estadual de Vacinação para atualização da caderneta e do cartão de vacina. A ação tem atenção especial para os grupos prioritários que podem receber a dose que protege contra Influenza; meninos e meninas entre 9 a 19 anos para prevenção contra o HPV; e crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos para a prevenção contra a dengue.

“Será um dia destinado a atualização da caderneta e do cartão de vacina. Todas as salas de vacinas e pontos móveis estarão mobilizados com profissionais capacitados para promover esse cuidado. Portanto, pedimos os pais e responsáveis que observem o documento do seu filho e vá a um posto de saúde mais próximo da sua residência, com objetivo de garantir esse cuidado contra as doenças que podem ser prevenidas por meio da vacinação”, destacou Danielle Melo, gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde.

HPV – Na Rede Municipal de Saúde, a vacinação é destinada para meninas e meninos de 9 a 14 anos e outros grupos específicos definidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), a exemplo de mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, vítimas de abuso sexual e pessoas imunocompetentes.

Também fazem parte do grupo usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de HIV, com idade de 15 a 45 anos, que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto (de acordo com esquema preconizado para idade ou situação especial); e pacientes com Papilomatose Respiratória Recorrente/PRR a partir de 2 anos de idade. Até o dia 17 de junho, essa proteção estará disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos.

Dengue – A vacina contra a dengue está disponível para o público entre 10 e 14 anos de idade. A vacina contém vírus vivos atenuados da dengue e induz a respostas imunológicas contra os quatro sorotipos do vírus. O imunizante é aplicado em um esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações.

Influenza – Os grupos definidos pelo Ministério da Saúde para a estratégia de vacinação contra a Influenza nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste em 2025 são: prioritário (crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; idosos com 60 anos ou mais) e especial (puérperas; povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; trabalhadores da Saúde; professores do ensino básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; trabalhadores dos Correios; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade).

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas contra a Covid-19 ou Influenza podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais. A Covid-19 e a Influenza continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas.

Documentação – Para vacinação é necessário levar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram na ampliação dos grupos prioritários deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque) de vínculo com a empresa ou instituição onde atua. Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

Locais para vacinação em João Pessoa neste sábado (12) – ‘Dia D’:

Home Center Ferreira Costa

Horário: 8h às 16h

Shopping Sul

Horário: 10h às 16h

Shopping Tambiá

Horário: 9h às 16h

Vacinas de campanha:

– Influenza: Crianças de seis meses a menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: Crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: Campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos;

– Atualização do calendário de rotina

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 12h

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 8h às 12h

Vacinas de campanha:

– Influenza: Crianças de seis meses a menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: Crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: Campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos;

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Atualização do calendário de rotina.