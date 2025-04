Prefeito Cícero Lucena inspeciona obras do Parque Socioambiental do Roger e do Complexo Beira Rio

O prefeito O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra inspecionaram, na manhã desta sexta-feira (11), as obras do Parque Socioambiental do Roger e do Complexo Beira Rio. As visitas contaram com a participação de representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que faz parceria com a Prefeitura de João Pessoa na construção dos equipamentos, do Tesouro Nacional, da Secretaria Especial de Assuntos Internacional e do Ministério de Planejamento e Orçamento do Governo Federal.

A visita foi iniciada no Parque Socioambiental que está sendo construído onde funcionava o antigo Lixão do Roger, desativado há mais de 20 anos durante a segunda gestão do prefeito Cícero Lucena. O projeto, que está com obras bem adiantadas, tem como objetivo a revitalização de uma área de 31 hectares e devolvê-la à população. O parque será dividido em grandes blocos, onde terá espaços para cultura, esporte, lazer, setor profissionalizante e gestão ambiental. O investimento total é de R$ 50 milhões.

“Veja a importância desse projeto, desse trabalho e do nosso compromisso com o futuro dessa cidade. Aqui antigamente era o Lixão do Roger, que Deus me proporcionou fechar em 2003. E hoje esse espaço que era uma chaga social da nossa cidade está sendo transformado no exemplo de proteção ambiental e de compromisso com o futuro, com espaços de lazer, de cultura, de prática esportiva, de museu do meio ambiente, de escola do meio ambiente, cafeterias, restaurantes, ou seja, é um espaço para que a cidade de João Pessoa que a ajuda a melhorar a vida de todos nós”, explicou Cícero Lucena.

De acordo com Antônio Elizeu, que coordena a Unidade Gestora de Projetos da Prefeitura junto ao BID, a previsão da entrega do parque é para o mês de agosto. “Nossa previsão é devolver esse espaço à população no dia 20 de agosto. Serão 20 hectares de parque, se tornando o maior de João Pessoa. Além disso, teremos uma área de 10 hectares de preservação de mangue que é quem, na verdade, está descontaminando o Rio Paraíba”, contou.

A segunda parada da comitiva foi no Complexo Beira Rio, onde estão sendo construídos três conjuntos com 747 apartamentos voltados para famílias de áreas de risco das oito comunidades do complexo: Tito Silva, São Rafael, Santa Clara, Miramar, Vila Tambauzinho, Cafofo Liberdade, Brasília de Palha, Padre Hildon Bandeira.

As obras já estão em estágio avançado e, assim como o Parque Socioambiental do Roger, o Complexo Beira Rio também tem previsão de entrega para o mês de agosto. “Você não imagina a felicidade e a alegria que nós que fazemos a Prefeitura de João Pessoa em estar entregando já no mês de agosto um equipamento habitacional para mais de 700 famílias que antes sobreviviam em áreas de risco. Aqui temos apartamentos com um, dois e três quartos, atendendo as necessidades das famílias, inclusive com apartamentos adaptados para deficientes. Também teremos espaços para comércio, lazer e um parque belíssimo que está sendo executado”, detalhou o prefeito.

Paola Arrunategui, que é chefe de operações do BID no Brasil, falou da sua satisfação com o que viu e destacou que obras estão bastante avançadas. “Foi uma oportunidade importante para gente de estar aqui e conferir como estão as obras, numa parceria importante que o BID tem com a Prefeitura de João Pessoa. É uma satisfação assistir de primeira mão os avanços que estão sendo feitos”, falou.

Detalhes dos conjuntos:

CBR – Terreno I (Obras em Andamento) – O empreendimento irá dispor de 106 unidades habitacionais, três unidades comerciais e um salão de reunião.

CBR – Terreno II (Obras em Andamento) – O empreendimento irá dispor de 305 unidades habitacionais, 21 unidades comerciais e duas salas de reunião.

CBR – Terreno III (Obras em Andamento) – O empreendimento irá dispor de 336 unidades habitacionais, 18 unidades comerciais, duas salas de reunião e um Centro de Referência da Juventude.