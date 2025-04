Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Domingo (13/04/2025)

Por MRNews



Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje

Horóscopo de hoje para Virgem

Horóscopo de hoje para Peixes

Horóscopo de Sábado – 12/04/2025

Áries (21/03 – 19/04)

Você começa o sábado com energia e vontade de colocar a vida em ordem. No entanto, evite impor seu ritmo aos outros. Um momento de conversa sincera com um familiar pode ser transformador.

Cor do dia: Vermelho

Número da sorte: 18

Mensagem: Controle a impulsividade e direcione sua força com sabedoria.

Touro (20/04 – 20/05)

O dia pede conexão com a natureza e tranquilidade. Um passeio ao ar livre ou um momento de introspecção será bem-vindo. Valorize seu tempo e não se sobrecarregue com demandas alheias.

Cor do dia: Verde-musgo

Número da sorte: 7

Mensagem: Paz interior começa com limites bem definidos.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Sua mente está em movimento e isso favorece aprendizados e trocas. Uma boa conversa pode te levar a novas ideias ou até mesmo a um reencontro marcante.

Cor do dia: Azul-claro

Número da sorte: 21

Mensagem: As palavras têm poder – use-as com consciência.

Câncer (21/06 – 22/07)

Hoje será importante acolher suas emoções e não reprimir sentimentos. Uma lembrança ou pessoa do passado pode reaparecer. Seja gentil com seu coração.

Cor do dia: Branco

Número da sorte: 4

Mensagem: O silêncio pode ser uma poderosa forma de cura.

Leão (23/07 – 22/08)

Sua criatividade e brilho pessoal estarão em evidência. Excelente dia para se destacar em algum projeto ou inspirar pessoas ao seu redor. O romance também pode ganhar força.

Cor do dia: Dourado

Número da sorte: 11

Mensagem: Deixe sua luz brilhar, mas lembre-se de ouvir.

Virgem (23/08 – 22/09)

Cuidado com o excesso de autocrítica. Permita-se errar e aprender com leveza. O sábado convida ao descanso mental. Ler, assistir a um bom filme ou meditar será revitalizante.

Cor do dia: Marrom

Número da sorte: 2

Mensagem: A perfeição está na simplicidade.

Libra (23/09 – 22/10)

Você pode sentir vontade de resolver pendências emocionais. O dia favorece o diálogo e a reconciliação. Confie no poder do equilíbrio e não tenha medo de ser vulnerável.

Cor do dia: Rosa

Número da sorte: 9

Mensagem: Sua sensibilidade é sua maior força.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Um segredo pode vir à tona ou você pode perceber algo que estava oculto. Use sua intuição para tomar decisões importantes. Seu poder de transformação está em alta.

Cor do dia: Vinho

Número da sorte: 13

Mensagem: O renascimento acontece quando você aceita mudar.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Aventure-se em novas experiências, mesmo que sejam pequenas. O sábado traz leveza e boas surpresas, especialmente no campo amoroso. Um gesto sincero pode aquecer o coração.

Cor do dia: Laranja

Número da sorte: 25

Mensagem: Viva o presente como se fosse uma jornada.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Tente sair da rotina e permita-se momentos de descontração. Mesmo sendo focado, você precisa relaxar e se reconectar com o lado mais leve da vida.

Cor do dia: Cinza

Número da sorte: 6

Mensagem: Equilíbrio também significa dar-se uma pausa.

Aquário (21/01 – 18/02)

Você pode ser surpreendido por uma proposta diferente ou por uma nova ideia que mudará sua perspectiva. Seja flexível e aceite o inesperado com mente aberta.

Cor do dia: Turquesa

Número da sorte: 19

Mensagem: A inovação está ao seu alcance – só falta agir.

Peixes (19/02 – 20/03)

A sensibilidade estará mais forte do que nunca. Seja para criar, sonhar ou cuidar dos outros, use sua intuição. Mas cuidado para não se sobrecarregar com problemas que não são seus.

Cor do dia: Lilás

Número da sorte: 15

Mensagem: Seja gentil com sua alma e respeite seus limites.

