Flamengo voltará à Paraíba 3 meses após fracasso de público em jogo do Carioca 2025

As vindas do Flamengo para a Paraíba estão ficando cada vez mais frequentes, fazendo a alegria do torcedor rubro-negro que mora no estado ou por perto, e que pouco tem a oportunidade de ver o time em campo. Pouco mais de três meses após o jogo do Campeonato Carioca, em Campina Grande, o time voltará para jogar com o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, agora com expectativa de encontrar casa cheia, depois do público pífio na Rainha da Borborema

Time do Flamengo em Campina Grande. (Foto: Divulgação/Flamengo)

Desde 2024 o Flamengo vem trazendo jogos do Campeonato Carioca para o Nordeste, com o intuito de se aproximar mais do torcedor da região. No ano passado, na Paraíba, o sucesso foi garantido. A partida em João Pessoa, no Almeidão, contra o Nova Iguaçu, teve o maior público e renda da temporada em solo paraibano. Foram 16.428 espectadores e uma renda de R$1.528.264, recorde na história do futebol na Paraíba.

É bem certo que o torcedor, carente de ver seu time in loco, não mediu esforços para ir ao jogo. Mas só depois da venda aberta e grande parte dos ingressos vendidos, foi informado de que o time que viria seria o da base. A questão que fica é: será que se a torcida tivesse aquela informação antes, teria sido esse sucesso de público e renda?

Longas filas marcaram o primeiro dia de venda de ingressos para Nova Iguaçu x Flamengo (Foto: Mário Aguiar/Jornal da Paraíba). (Foto: Mário Aguiar/Jornal da Paraíba)

A resposta veio um ano depois, no jogo em Campina Grande, contra o Madureira, também pelo Carioca. Já sabendo que o time seria o de base, e com ingressos com preços entre R$ 70,00 e R$ 380,00, o público não passou nem perto de ser bom. Foram 3.614 espectadores e uma renda de R$ 292.980.

O fracasso seguiu em outras duas partidas da “tour” pelo Nordeste, com 3.793 torcedores em Aracaju, contra o Boa Vista; e 4.696 em São Luís, contra o Nova Iguaçu. O único jogo com bom público e renda foi contra o Bangu, com 33.077 torcedores, no Maranhão.

O torcedor ama o clube, porém ficou claro que só está disposto a pagar mais alto por um ingresso para ver o time principal. Isso deve acontecer nesta próxima partida em solo paraibano, agora contra o Botafogo-PB, pela 3ª fase da Copa do Brasil.

Datafolha divulga ranking das maiores torcidas do Brasil; clubes paraibanos ficam fora da lista. (Foto: André Durão)

O jogo promete e deve ter casa cheia, com expectativa de ingressos esgotados. Será que teremos um novo recorde de público e renda da temporada? O atual é do próprio Belo, na final do Paraibano deste ano, contra o Sousa, com 18.238 espectadores e uma renda de R$ 612.960. Agora, é esperar para ver.

