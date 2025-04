Lucas Ribeiro acompanha cadastro do Passe Livre em Campina Grande e reforça prioridade do governo na educação — Governo da Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, acompanhou, nesta terça-feira (8), o andamento do serviço de cadastro dos estudantes da rede estadual de ensino no programa Passe Livre Estudantil, em Campina Grande. Até o momento, quase 2 mil alunos já realizaram o cadastro na cidade. A estimativa é de que mais de 13 mil alunos participem do programa no município. Por meio da ação, alunos do 9º ano e do ensino médio da rede estadual têm acesso a uma recarga mensal de 44 passagens gratuitas, custeadas pelo Governo do Estado.

“Já pude acompanhar o andamento desse cadastro em João Pessoa e hoje estou aqui em Campina Grande para estimular os nossos jovens a terem acesso a esse importante benefício que a nossa gestão, a partir da iniciativa do governador João Azevêdo, está oferecendo. É uma ação fundamental para quebrar qualquer barreira no acesso ao ensino, dentro do nosso foco no futuro da Paraíba por meio da educação”, ressaltou o vice-governador.

Kécia Rayara Diniz, mãe do estudante Lucas, que é autista, contou que o filho enfrentava dificuldades para chegar à escola. “Ele ia a pé ou de bicicleta. Quando chovia, era muito complicado. Com certeza, agora vai trazer mais segurança e dignidade para ele”, afirmou.

Já Maiza Soares, aluna da ECIT Elpídio de Almeida, destacou que o benefício vai além do transporte. “É uma economia que a gente pode investir em livros, material escolar. Vai ajudar muito mesmo”, comemorou.

Para facilitar o processo, a 3ª Gerência Regional de Educação montou uma força-tarefa e está disponibilizando ônibus para levar os alunos até o local de atendimento, conforme a demanda de cada escola. “Muitos estudantes não estavam conseguindo ir porque dependem dos pais ou não têm como se deslocar sozinhos. Então, organizamos o transporte por escola para facilitar esse acesso. O atendimento está muito rápido. Em menos de 5 minutos, o estudante já sai com o cartão em mãos”, explicou a gerente da 3ª Regional de Educação, Lucicleide Rodrigues.

Além dos estudantes, o programa também contempla os acompanhantes de alunos com deficiência, que já têm direito à gratuidade no transporte público. Nesse caso, o acompanhante terá acesso a uma recarga de 88 passagens, garantindo o deslocamento necessário para levar e buscar o estudante na escola.

Também integram o Passe Livre Estudantil os municípios de João Pessoa, Bayeux, Cabedelo e Santa Rita, totalizando 48 mil estudantes beneficiados em todo o estado. Para se cadastrar, é necessário apresentar um documento com foto, CPF e comprovante de residência. A exigência do programa é de que o estudante deverá manter uma frequência mínima de 90% em sala de aula.