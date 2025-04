João Azevêdo destaca presença do governo nos 223 municípios com obras e políticas públicas em congresso de gestores municipais

O governador João Azevêdo participou, na noite desta quarta-feira (2), no Centro de Convenções de João Pessoa, da abertura do II Congresso Paraibano de Municípios e a Feira de Oportunidades e Negócios (Confep), realizado pela Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup) e pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. O evento acontece até a próxima sexta-feira (4) e tem o objetivo de apresentar iniciativas e soluções para apoiar as gestões municipais na resolução de desafios e na melhoria do serviço público.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual ressaltou que o Governo da Paraíba está presente nos 223 municípios com obras e políticas públicas. “Nós somos um governo municipalista, por isso firmamos convênios com todos os municípios. Com o programa Paraíba Primeira Infância levamos creches para 213 cidades, pelo programa Travessias Urbanas levamos asfalto para 210 cidades, além disso, fazemos importantes investimentos na malha rodoviária, interligando municípios, fortalecendo a economia das regiões”, frisou.

Ele também evidenciou que os avanços das políticas públicas no estado são fruto das parcerias com os municípios. “Os gestores municipais sabem que podem contar com o Governo do Estado. Avançamos muito na proficiência de leitura porque investimos na base, com o programa Alfabetiza Mais Paraíba, com resultados significativos, e isso só foi possível porque fizemos parceria com os 223 municípios”, acrescentou.

O presidente da Famup, George Coelho, enalteceu os investimentos do Governo da Paraíba e agradeceu ao governador João Azevêdo por realizar parcerias importantes com os gestores municipais. “O governador olha para os grandes e pequenos municípios, leva desenvolvimento, demonstrando seu respeito com todos os paraibanos e não é à toa que temos um estado equilibrado, que gera emprego e renda”, sustentou.

Ele também evidenciou a magnitude do evento realizado pela Famup e parceiros. “Hoje é um dia de alegria porque estamos fortalecendo o movimento municipalista, lutando para termos municípios mais fortes, avançamos muito nesse contexto na defesa das cidades porque é lá onde as coisas começam”, pontuou.

O Confep 2025 é voltado para prefeitos e prefeitas, secretários, assessores e outros membros das administrações municipais paraibanas e conta com a participação de 14 secretarias e órgãos estaduais e 17 ministérios do Governo Federal. A iniciativa é estratégica para a resolução de pendências estaduais e municipais, além de impulsionar a economia local e fomentar o desenvolvimento de toda a Paraíba.

Nesta segunda edição, o Confep conta com a Feira dos Municípios, um espaço voltado para a exposição das características e potencialidades das cidades paraibanas. Nos estandes, as gestões municipais apresentam suas riquezas culturais, gastronômicas, turísticas e econômicas. Além disso, há um espaço dedicado a atrações musicais e artísticas.

Também estão presentes a Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Junta Comercial do Estado da Paraíba (Jucep), o Programa Empreender, além da Secretaria de Desenvolvimento Humano, Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

A solenidade de abertura do Confep foi prestigiada por diversas autoridades. Estiveram presentes o vice-governador Lucas Ribeiro; o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino; os deputados estaduais Chico Mendes, João Gonçalves, Danielle do Vale, Márcio Roberto, Caio Roberto e Alexandre de Zezé; além dos secretários de estado Gilmar Martins (Planejamento, Orçamento e Gestão), Rosália Lucas (Turismo e Desenvolvimento Econômico) e Ronaldo Guerra (chefe de Gabinete do Governador).