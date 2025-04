Transporte de transformador de 250 toneladas será retomado nesta quinta-feira (3)

Transporte de transformador é interrompido.. Thiago Marques/@dronandojp

O transporte do transformador de 250 toneladas será retomado na manhã desta quinta-feira (3) em Soledade. O equipamento deve chegar ao parque eólico em Nova Palmeira no mesmo dia, com previsão de chegada entre 12h e 13h.

O transformador está estacionado há uma semana na cidade de Soledade. A conclusão do trajeto estava prevista para segunda-feira (2), mas foi adiada devido à necessidade de reparos no acesso ao parque eólico.

Como será feito o transporte na quinta-feira (3)?

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), responsável pelo transporte, a mobilização do transformador começará às 5h. No entanto, o deslocamento só terá início às 7h.

“Por se tratar de uma rodovia estadual, o DER é o responsável pela organização do transporte, contando com a parceria e a expertise de outras instituições para garantir a segurança e a fluidez do tráfego. A mobilização começará às 5h, com previsão de início do transporte às 7h”, explicou o gerente de Transporte do DER-PB, Fleming Cabral.

O gerente de Transporte da empresa responsável pelo deslocamento, Theo Morais, da Saraiva, informou que o trajeto entre Soledade e Nova Palmeira tem 42 km, e que o transporte ocorrerá a uma velocidade máxima de 20 km/h.

Para essa etapa, uma nova estrutura foi preparada. Segundo Morais, a prancha utilizada na rodovia estadual tem 54 metros de comprimento, 220 pneus e mais de 600 toneladas de peso.

Comboio de transporte de transformador estacionou em Soledade. Reprodução/DER-PB

Segurança e apoio durante o transporte

A operação contará com um esquema especial de segurança. Seis viaturas do DER, com equipes de João Pessoa e Campina Grande, acompanharão o transporte. A empresa responsável também fornecerá quatro veículos de escolta, além de um caminhão borracharia e um caminhão de mecânica.

A Polícia Militar da Paraíba e o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) também atuarão na operação, com um efetivo de 21 policiais, quatro viaturas e nove motocicletas. Além disso, a 2ª Companhia de Policiamento Rodoviário (CPRv) e a 3ª Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) prestarão apoio.

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBM-PB) participará da escolta, disponibilizando motocicletas e uma Unidade Móvel para suporte em eventuais emergências. A Guarda Civil Municipal (GCM) de Soledade também auxiliará com uma viatura e duas motocicletas.

Orientações para a população

O DER-PB e os demais órgãos envolvidos pedem compreensão da população, especialmente dos moradores e motoristas que trafegam entre Soledade e Nova Palmeira. Durante o deslocamento do transformador, podem ocorrer lentidão no trânsito e interdições temporárias em alguns trechos da rodovia.

Além dos órgãos estaduais e municipais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que já realizou a escolta nas rodovias federais, também acompanhará essa etapa com duas equipes e duas viaturas.

A recomendação é que motoristas busquem rotas alternativas na manhã desta quinta-feira para evitar possíveis congestionamentos e paralisações ao longo do percurso.