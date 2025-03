Prefeitura oferece curso de boas práticas de venda para o mergulho para guias, bugueiros e receptivos

João Pessoa é um dos destinos brasileiros que tem se destacado no turismo náutico, aproveitando o imenso potencial e diversidade de seu Litoral. Para tornar esse segmento ainda mais imersivo e qualificado, a Prefeitura da Capital paraibana, por meio de Secretaria de Turismo (Setur) e em parceria com o Instituto de Pesquisa e Ação, está oferecendo curso de “Boas Práticas de Venda para o Mergulho – Embaixadores do Ecoturismo para Conservação do Oceano”. O público-alvo são guias de turismo, receptivos, transportadoras e bugueiros. Estão disponibilizadas 30 vagas.

O curso será aberto nesta segunda-feira (31) no LS Hotel, em Manaíra, às 18h. As inscrições podem ser feitas no próprio hotel ou no site da Sympla.com. O curso acontece de 1º a 22 abril e será desenvolvido por módulos, com aulas teóricas e práticas. O curso teórico será realizado no auditório da PBTUR (Empresa Paraibana de Turismo).

O curso visa capacitar tecnicamente operadores de venda para atuar no segmento de mergulho, promovendo práticas sustentáveis e a conservação do oceano. Busca capacitar 30 operadores de venda (guias de turismo, bugueiros, agentes de viagens, receptivos e transportadores) sobre o potencial náutico e do mergulho na costa de João Pessoa; promover o ecoturismo marinho e a conservação dos recifes de corais; estimular a curiosidade, criatividade e comunicação entre os participantes; fortalecer a economia local através da qualificação dos serviços turísticos.

Para se inscrever, os interessados, nos casos das agências de receptivos e transportadoras, devem ter vínculo empregatício com comprovação via carteira de trabalho ou contrato. É obrigatório estar cadastrado no Cadastur.

O curso será ministrado por uma equipe técnica especializada composta por doutores, mestres, especialistas e técnicos com grande experiência no mercado do turismo de mergulho. A metodologia incluirá aulas teóricas, oficinas práticas, vivências práticas de mergulho, discussões e debates e avaliação e entrega dos certificados.

Os módulos abordarão Introdução ao Ecoturismo e Conservação do Oceano, Técnicas de Venda para o Mergulho, Práticas Sustentáveis no Turismo de Mergulho, Oficinas Práticas de Mergulho.