Botafogo x Flamengo ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (29/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Botafogo x Flamengo hoje, HOJE (29) as 16 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Botafogo x Flamengo – Livescore e Análise do Jogo (29/03/2025)

O confronto entre Botafogo RJ e Flamengo pelo Novo Basquete Brasil (NBB) promete ser um dos destaques da rodada neste sábado, dia 29 de março de 2025. A partida acontece às 16h (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes com histórico de confrontos marcantes na competição.

Histórico Recente e Estatísticas

Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Flamengo manteve um amplo domínio sobre o Botafogo RJ, vencendo todas as partidas. No último duelo, realizado em 13 de novembro de 2024, o Flamengo venceu por 91 a 67.

No entanto, o Botafogo RJ busca reverter esse retrospecto e chega para este jogo com motivação extra. A equipe vem de uma campanha irregular na competição, com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. Já o Flamengo apresenta um desempenho um pouco mais consistente, somando três vitórias e duas derrotas no mesmo período.

Odds e Prognóstico

As casas de apostas indicam um amplo favoritismo para o Flamengo neste duelo. Confira algumas das principais cotações:

bet365 : Botafogo RJ (8.50) | Flamengo (1.05)

: Botafogo RJ (8.50) | Flamengo (1.05) Betano.br : Botafogo RJ (8.50) | Flamengo (1.06)

: Botafogo RJ (8.50) | Flamengo (1.06) BetEsporte : Botafogo RJ (6.40) | Flamengo (1.04)

: Botafogo RJ (6.40) | Flamengo (1.04) Estrelabet : Botafogo RJ (9.00) | Flamengo (1.04)

: Botafogo RJ (9.00) | Flamengo (1.04) Superbet.br : Botafogo RJ (8.30) | Flamengo (1.08)

: Botafogo RJ (8.30) | Flamengo (1.08) Esportivabet: Botafogo RJ (9.00) | Flamengo (1.04)

Com base no desempenho das equipes e no histórico recente de confrontos, o Flamengo entra como amplo favorito. No entanto, o Botafogo RJ pode surpreender se conseguir impor seu jogo defensivo e aproveitar os erros do adversário.

Onde Assistir Botafogo RJ x Flamengo ao Vivo?

A partida terá transmissão ao vivo por plataformas de streaming e casas de apostas que oferecem serviços de livescore. Para assistir, é necessário ter saldo na conta ou ter realizado uma aposta nas últimas 24 horas. Algumas das opções incluem:

Betano.br

bet365

Estrelabet

Superbet.br

Conclusão

O duelo entre Botafogo RJ e Flamengo no NBB é mais uma oportunidade para os torcedores acompanharem o desempenho das equipes e apostarem no desfecho do jogo. Com favoritismo do Flamengo, resta saber se o Botafogo RJ conseguirá surpreender e mudar o panorama da temporada. O jogo promete ser emocionante, com alta intensidade e grande rivalidade em quadra.

Jogos do NBB – 27 a 31 de março de 2025

Quinta-feira – 27 de março de 2025

Jogo 256 – 20h00 | Flamengo x Vasco

📺 Onde assistir: SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

Sexta-feira – 28 de março de 2025

Jogo 257 – 19h30 | Fortaleza x Franca

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 258 – 20h00 | São Paulo x Pato Basquete

📺 Onde assistir: YouTube, Disney+

Sábado – 29 de março de 2025

Jogo 259 – 16h00 | Botafogo x Flamengo

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass, FlaTV

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass, FlaTV Jogo 260 – 17h10 | Pinheiros x Corinthians

📺 Onde assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass Jogo 261 – 18h00 | Bauru x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 262 – 18h00 | Minas x União Corinthians

📺 Onde assistir: Não informado

Segunda-feira – 31 de março de 2025

Jogo 263 – 19h30 | São José x Fortaleza

📺 Onde assistir: Não informado

| 📺 Não informado Jogo 264 – 19h30 | Franca x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, UOL, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, UOL, NBB Basquetpass Jogo 265 – 20h00 | Mogi das Cruzes x União Flamengo Carioca

📺 Onde assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

