Prefeita Silvana Costa participa de Seminário do TCE sobre Prestação de Contas – Prefeitura Municipal de Jardim do Seridó

A prefeita de Jardim do Seridó, Silvana Costa, acompanhada do procurador e controlador municipal, Petrúcio Dantas e Alexandre Leite, respectivamente, participou do I Seminário de Início de Mandato: Orientações para uma Prestação de Contas Transparente e Eficiente, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN). O evento ocorreu nesta segunda-feira (24), no auditório do CEMURE, em Natal.

O seminário promoveu capacitações e orientações voltadas para a gestão pública responsável e transparente.

A prefeita Silvana Costa destacou a relevância do evento: “Participar de encontros como este faz parte do nosso compromisso com a transparência e com a gestão responsável dos recursos públicos.”