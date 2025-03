Governo do Estado impulsiona gastronomia paraibana com estreia do Mesa Ao Vivo Paraíba — Governo da Paraíba

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), promove a primeira edição do Mesa Ao Vivo Paraíba, um dos maiores eventos de gastronomia do Brasil, que celebrará a riqueza da cozinha armorial paraibana nos dias 3 e 4 de abril, em João Pessoa. Com o tema “Cozinha Paraibana: Criativa, Armorial e Afetiva”, o evento reforça o potencial turístico e econômico do Estado, valorizando sabores, tradições e talentos locais.

Realizado em parceria com a revista Prazeres da Mesa e Mundo Mesa, além de instituições como Sebrae Paraíba, Fecomércio PB, Instituto Federal da Paraíba e Abrasel Paraíba, o Mesa Ao Vivo consolida a Paraíba como destino gastronômico de excelência. A programação inclui palestras, aulas práticas, degustações e a Feira Farofa do Brasil, no Hotel Sesc Cabo Branco, além de dois Jantares Magnos – um na Casa Roccia, em João Pessoa (dia 3), e outro na Estação Bananeiras, no dia 5 de abril.

A Setde destaca que o evento reunirá grandes nomes da gastronomia nacional, como Alex Atala, Rodrigo Oliveira, Dario Costa, Tassia Magalhães e Erick Jacquin, ao lado de talentos paraibanos, também de renome nacional, como Onildo Rocha, Carlos Ribeiro, Batista, Cumpade João e Ana Rita Suassuna. A iniciativa fortalece a cadeia produtiva local, impulsionando pequenos produtores, artesãos e empresários do setor.

Com acesso gratuito à Farofa do Brasil, o público poderá experimentar e adquirir produtos artesanais mapeados pelo Sebrae e pela Secretaria de Agricultura Familiar, além de peças do artesanato selecionadas a partir da curadoria do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), além das famosas cachaças paraibanas, selecionadas com o apoio da Câmara Setorial da Cachaça. O Governo do Estado reforça seu compromisso em fomentar o turismo e a economia, posicionando a Paraíba como referência em gastronomia autêntica e inovadora.

A secretária da Setde, Rosália Lucas, afirma que o Mesa Ao Vivo Paraíba valoriza um dos potenciais turísticos do estado. “Eventos como esse são fundamentais para divulgar nossa cultura, gerar renda e atrair visitantes, mostrando que a Paraíba tem sabores únicos e histórias para contar”, afirma a Rosália.

A estreia do Mesa Ao Vivo Paraíba consolida as ações do Governo do Estado para transformar a gastronomia em um dos pilares do desenvolvimento sustentável e da identidade cultural paraibana.

PROGRAMAÇÃO

Em um auditório de 300 lugares, Alex Atala abre o ciclo de palestras no Sesc Centro, no dia 3 de abril, após a abertura oficial, com a presença do Governador da Paraíba, João Azevedo, da Secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, e das autoridades dos demais apoiadores Senac, Sebrae, Instituto Federal da Paraíba, Abrasel e Fecomércio.

A abertura será exclusiva para inscritos pagantes, que devem realizar cadastro prévio no site e retirar sua pulseira de acesso antes do evento. O controle de entrada será feito a partir da lista de inscritos, garantindo uma experiência organizada para os participantes.

Confira a programação completa, ingressos e outros detalhes no site oficial do evento.