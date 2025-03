Cerrado x Sodie Mesquita ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (25/03)

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Cerrado x Sodie Mesquita hoje, HOJE (25) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Cerrado x Sodie Mesquita – Transmissão ao Vivo, Livescore e Estatísticas (25/03/2025)

Nesta terça-feira (25/03), Cerrado W e Sodie Mesquita W se enfrentam pela LBF Feminina, a principal competição do basquete feminino no Brasil. A partida acontece às 19h30 (horário de Brasília) e promete ser um duelo importante para ambas as equipes na luta pela classificação.

Onde assistir Cerrado W x Sodie Mesquita W ao vivo?

Os fãs do basquete poderão acompanhar a partida por meio de plataformas de apostas que oferecem live stream, como Bet365, EstrelaBet, Betano e Superbet, desde que tenham saldo na conta ou tenham realizado uma aposta nas últimas 24 horas. Além disso, o placar ao vivo (livescore) estará disponível em sites esportivos como Flashscore e SofaScore.

Análise das equipes

Cerrado W: Vem de uma sequência instável, alternando vitórias e derrotas. Em seu último jogo, perdeu para o Ourinhos W por 72×59 .

Vem de uma sequência instável, alternando vitórias e derrotas. Em seu último jogo, perdeu para o Ourinhos W por . Sodie Mesquita W: Enfrenta uma fase difícil, com cinco derrotas consecutivas. A equipe perdeu para o Sampaio W por 57×44 na última rodada e precisa reagir.

Últimos confrontos

Não há registros recentes de confrontos diretos entre Cerrado W e Sodie Mesquita W, tornando este embate ainda mais imprevisível.

Palpite para Cerrado W x Sodie Mesquita W

Pelo momento das equipes, o Cerrado W tem um leve favoritismo, jogando em casa e com um retrospecto um pouco melhor. No entanto, a necessidade de vitória do Sodie Mesquita W pode tornar o jogo equilibrado.

Acompanhe a transmissão ao vivo e o livescore para não perder nenhum detalhe desta partida decisiva da LBF Feminina 2025!