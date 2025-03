Motorista de aplicativo presta depoimento sobre carro danificado; personal trainer é suspeita

O motorista de aplicativo que teve o carro danificado durante um desentendimento no trânsito, em João Pessoa, prestou depoimento na tarde desta quinta-feira (20). A principal suspeita de danificar o veículo é a personal trainer Luana Carvalho, que, três meses atrás, havia denunciado uma agressão por parte de um motociclista após outra confusão no trânsito.

O Jornal da Paraíba tentou entrar em contato com Luana Carvalho, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria.

A situação mais recente ocorreu na noite de quarta-feira (19), no bairro José Américo, em João Pessoa, após um acidente de trânsito. Imagens registradas por testemunhas mostram Luana gritando com o motorista enquanto segurava um taco de beisebol. Ela também aparece xingando e agredindo a vítima com tapas e socos. Em outro vídeo, é possível ver que as janelas, o para-brisa e os vidros traseiros do carro do motorista foram quebrados.

Segundo a Polícia Civil, o motorista relatou em depoimento que, após a colisão entre os veículos, a suspeita quebrou os vidros de seu carro e o ameaçou com o taco de beisebol. A perícia também foi acionada para avaliar o veículo da vítima.

A polícia informou que Luana Carvalho deverá prestar depoimento na próxima semana. Após ser ouvida, será verificada a situação do veículo dela. A personal trainer pode ser responsabilizada por ameaça, dano qualificado e lesão corporal.

Motorista denunciou o caso à polícia

Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

Na manhã desta quinta-feira (20), a Polícia Civil informou que o motorista do aplicativo registrou um boletim de ocorrência sobre a situação. Ele relatou que estava trabalhando, com um passageiro a bordo, quando, ao se aproximar de uma rotatória na Avenida Hilton Souto Maior, foi fechado por outro veículo.

De acordo com o motorista, precisou desviar para o acostamento, e ao tentar retomar a trajetória, o outro veículo continuou acelerando e freando bruscamente, enquanto ele tentava evitar a colisão.

Ao tentar ultrapassar pela faixa da esquerda, o motorista afirmou que o carro novamente foi em sua direção, momento que ocorreu a colisão, provocando o acidente.

“Conforme ele (o motorista) relatou, ela teria descido do veículo com um taco de beisebol, partido para cima da vítima. Ele informou que chegou a receber um soco no rosto e ela teria o ameaçado de posse desse instrumento. Também estão sendo colacionados alguns vídeos que demonstram a situação do veículo do motorista”, afirmou o delegado Cristiano Santana.

O delegado Cristiano Santana afirmou que a vítima e a personal trainer foram intimidados a comparecer à delegacia, onde os depoimentos serão formalizados e as perícias requisitadas.

Personal denunciou agressão após outra confusão no trânsito

Luana Carvalho denunciou ter sido espancada em outra confusão de trânsito, em dezembro. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

No dia 2 de dezembro, a personal trainer Luana Carvalho registrou uma denúncia alegando ter sido agredida com golpes de capacete por um motoqueiro na Avenida Beira Rio, em João Pessoa. O incidente aconteceu na noite anterior, 1º de dezembro, quando Luana parou em um semáforo e acabou esbarrando na motocicleta.

De acordo com Luana, o motoqueiro começou a persegui-la até que ambos pararam no semáforo. O homem teria ultrapassado seu carro e estacionado de forma diagonal, ficando bem próximo ao veículo.

“Ele ficou olhando e eu perguntei: ‘O que foi?’. Eu não o conhecia, não tinha feito nada contra ele, e ele ficou só olhando para a minha cara. Quando o sinal abriu, eu buzinei, ele fingiu que ia sair na moto e freou. Aí, como eu estava muito próxima, porque ele colocou a moto muito perto, eu bati na moto dele. Foi quando ele caiu, se levantou enfurecido, quebrou o retrovisor do meu carro e dando chute no parachoque, que, inclusive, também quebrou”, afirmou Luana.

A personal trainer relatou que o suspeito a agrediu com um capacete até ela desmaiar. Ela sofreu várias escoriações pelo corpo, incluindo no rosto, braços e pernas, e precisou receber quatro pontos na cabeça.

“Foi quando eu baixei o vidro e pedi calma. Vi que ele não ia se acalmar e saí do carro. Quando eu fui saindo do carro, ele já veio pra cima de mim, me empurrando. Eu fui me defender, e ele me bateu com o capacete. Eu apaguei, e, na queda, eu voltei novamente, já estava no chão e ensanguentada, e ele já tinha se evadido do local”, afirmou a personal trainer.

No momento das agressões, Luana estava com sua companheira, Geonava Silva. Ela também relatou que o motociclista estava seguindo o carro em que elas estavam e olhando constantemente quem estava dentro do veículo.

Ela ainda contou que, ao tentar conversar com o motociclista, a personal trainer foi atacado por ele, apesar dos pedidos de calma. Quando Geonava tentou socorrer a companheira, encontrou ela desmaiada e ensanguentada no chão.

“Eu fiquei em estado de choque porque a gente nunca espera, a gente sabe que um dia pode acontecer, mas não sabe quem está ali do lado dirigindo. Por um motivo tão banal, a gente podia ter resolvido na conversa, o cara chegou assim, tão agressivo. Não precisava daquilo, até porque a forma como ele provocou parecia que ele já estava intencionado a brigar com alguém”, afirmou Geovana Silva.