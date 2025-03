Hülkenberg bate Gabriel Bortoleto no grid da Austrália e corrida pode ser decisiva

A temporada 2025 da Fórmula 1 começou com surpresas e disputas acirradas. No Grande Prêmio da Austrália, Lando Norris, da McLaren, conquistou sua primeira vitória, seguido por Max Verstappen (Red Bull) e George Russell (Mercedes).

No recente Grande Prêmio da China, Oscar Piastri, também da McLaren, garantiu sua primeira pole position, demonstrando o domínio da equipe nas sessões de qualificação. George Russell surpreendeu ao conquistar o segundo lugar no grid, enquanto Verstappen e Lewis Hamilton largaram em quarto e quinto, respectivamente.

Lewis Hamilton, recém-contratado pela Ferrari, venceu a corrida sprint de 19 voltas na China, marcando seus primeiros pontos pela Scuderia. Esse triunfo veio após um desempenho abaixo do esperado na Austrália, onde terminou em décimo lugar.

Quanto à Sauber, a equipe contratou o brasileiro Gabriel Bortoleto para a temporada 2025, ao lado do experiente Nico Hülkenberg. A decisão gerou expectativas sobre o desempenho de Bortoleto em relação ao seu companheiro de equipe. Johnny Herbert, ex-piloto de F1 e comissário da FIA, acredita que Bortoleto tem “boas chances” de superar Hülkenberg, destacando a consistência e rápida adaptação do brasileiro nas categorias de base.

Herbert mencionou que, em ocasiões anteriores, Hülkenberg foi superado por novatos, como Ollie Bearman na Haas. Bearman mostrou desempenho superior ao alemão nas corridas que disputaram juntos, o que reforça a possibilidade de Bortoleto também se destacar na Sauber. Além disso, a trajetória vitoriosa de Bortoleto na Fórmula 3 e sua liderança na Fórmula 2 indicam um talento promissor que pode surpreender na Fórmula 1.

A temporada está apenas começando, e será interessante acompanhar o desenvolvimento de Bortoleto e sua disputa interna na Sauber com Hülkenberg. A próxima etapa, o Grande Prêmio de Las Vegas, promete mais emoções e desafios para todas as equipes e pilotos.

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren venceu o caótico GP da Austrália, o primeiro da temporada de 2025 da Fórmula 1, disputado na madrugada deste domingo (16) no circuito de Albert Park. A corrida, afetada pela chuva, teve seis acidentes, um deles sem gravidade do piloto paulista Gabriel Botoleto, da escuderia Sauber, a 10 voltas do fim. Estreante na categoria, após um jejum de oito anos sem brasileiros na F1, Bortoleto saiu do carro ileso, após derrapar com o carro e parar no muro.

“A corrida estava muito complicada. Acho que, até o momento em que eu bati, estava sendo muito boa. Eu tive alguns infortúnios ali, acho que com o pit [stop] também – um unsafe release, eu acabei levando um penalty que nos colocou atrás do safety car. Perdi muito tempo naquilo, não consegui recuperar a volta inteira quando ele me liberou, porque eu só tive uma volta para recuperar tudo”, analisou o brasileiro de 20 anos, em entrevista à Band TV, emissora oficial da F1 no Brasil.

“We knew anything could happen in conditions like these; we gave it everything but pushed a little too hard. On the other hand, I’m happy for Nico and the team for scoring points today: he did an amazing job, and everyone deserved it, both trackside and back at our HQ in Hinwil.”… pic.twitter.com/hJcF8PUiGk — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) March 16, 2025

Bortoleto, que largara em 15º lugar no grid, ganhara duas posições antes da colisão, que ocorreu logo após levar punição (perda de cinco segundos ao final da prova) ao sair de forma insegura dos boxes para troca de pneus. Ao deixar o local, ele quase se chocou com o carro do neozelandês Liam Lawson, da Red Bull.

“Infelizmente ali, tentando tirar a distância do carro da frente, eu sabia que o pessoal na minha frente tinha alguns de slick, estava começando a chover mais – eu quis recuperar o tempo perdido para tentar chegar um pouquinho mais perto, forcei um pouquinho demais, peguei a zebra, o carro rodou para dentro e eu acabei tocando na parede. Não danificou muito, mas não dava para continuar a corrida. Destruiu a asa da frente. Faz parte” , lamentou Bortoleto.

Completaram o pódio do GP da Austrália o tetracampeão Max Vertappen, da Red Bull, que cruzou a linha de chegada em segundo lugar, e o britânico George Russel, da Mercedes, em terceiro. Já o heptacampeão Lewis Hamilton, em sua primeira corrida pela Ferrari, encerrou na 10ª posição.

A segunda corrida da temporada da F1 será no próximo domingo (23), com o GP da China.