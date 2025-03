União Corinthians e Pinheiros mantém favoritismo em Casa e vencem no NBB 2024/25

União Corinthians e Pinheiros Vencem em Casa no NBB 2024/25

Na noite de segunda-feira (17), as equipes mandantes União Corinthians e Pinheiros conseguiram importantes vitórias no Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/25, se destacando em suas respectivas partidas.

União Corinthians Supera o Paulistano

No ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul (RS), o União Corinthians derrotou o Paulistano/Corpe por 83 a 75, mantendo sua posição entre os primeiros do campeonato. A vitória consolidou o time gaúcho na 5ª colocação da tabela, com 16 vitórias em 27 partidas e um aproveitamento de 59,3%. O cestinha da noite foi o ala estadunidense Duane Johnson, com 19 pontos, seguido pelo armador argentino Jony, que contribuiu com 16 pontos. Além deles, o pivô Dikembe e o ala/pivô Fabrício marcaram 12 pontos cada.

Apesar do bom desempenho ofensivo do Paulistano, que liderou em aproveitamento de arremessos, o União Corinthians se destacou pela agressividade nas infiltrações e nos lances livres (21 a 10). Os gaúchos também dominaram os rebotes, com 41 totais, contra 36 do time visitante, e foram mais eficientes nas assistências, 20 a 17. O Paulistano, que terminou o primeiro tempo com uma vantagem de 43 a 40, não conseguiu segurar a pressão na segunda metade do jogo, perdendo o confronto por 43 a 35 no segundo tempo.

Pinheiros Derrota São José em Jogo Equilibrado

Em São Paulo, no Henrique Villaboim, o Pinheiros venceu o Farma Conde/São José por 89 a 80. A equipe pinheirense, que também teve um bom desempenho em casa, contou com o armador Sloan como maior pontuador da partida, com 22 pontos. O ala Djalo, com 21, e o ala/armador Reynan, com 19, também foram fundamentais na vitória. O pivô Da Silva completou o quarteto com 12 pontos.

Com a vitória, o Pinheiros segue em 9º lugar na tabela, com 14 vitórias e 14 derrotas, mantendo 50% de aproveitamento. A partida foi marcada pelo controle do Pinheiros nos rebotes, dominando o São José por 43 a 29. Djalo teve grande destaque ao recuperar 9 rebotes. O São José, que lutou durante todo o jogo, foi liderado pelo ala/pivô argentino Martin, com 19 pontos, e contou com a boa performance de Adyel, que anotou 18 pontos, e Buiú, com 17.

Os mandantes também se saíram melhor nos arremessos de dois pontos, com 24 contra 14 do São José, e foram mais eficientes nos lances livres, marcando 17 pontos contra 14 dos visitantes.

Com essas vitórias, tanto o União Corinthians quanto o Pinheiros seguem suas campanhas em busca de um bom posicionamento nos playoffs do NBB 2024/25, mostrando a força dos times mandantes nesta rodada.