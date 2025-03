São João Premium 2025: Spazzio divulga programação completa

Flávio José na abertura do São João 2024 de Campina Grande. Estefinho Francelino

O Spazzio, em Campina Grande, Agreste da Paraíba, divulgou a programação completa das festas do São João Premium 2025. Os eventos são pagos e devem acontecer ao longo do mês de junho, quando Campina Grande realiza O Maior São João do Mundo. Jorge e Mateus, Flávio José e Zezé di Camargo estão entre as atrações confirmadas pelo Spazzio.

A programação realizada pelo Spazzio no período junino deste ano é composta por shows na Vila Forró, Namoradilha (com Bell Marque no trio elétrico), Noite de Histórias, Villa Dreams (música eletrônica) e São João Premium. Os eventos acontecem nos dias 1º, 7, 20, 21 e 22 de junho.

Campina Grande terá shows gratuitos no Maior São João do Mundo entre 30 de maio e 6 de julho, no Parque do Povo. Mas também há eventos privados, como o São João Premium, do Spazzio, a Vila Sítio São João, o Soul João e São João do Campestre, que acontecem na cidade durante o período junino.

A programação completa do São João 2025 de Campina Grande será divulgada no dia 27 de março (confira abaixo a programação completa do São João do Spazzio).

Programação do São João 2025 do Spazzio

1 de junho (domingo) – Namoradrilha

7 de junho (sábado) – Noite de Histórias

Flávio José

Eliane

Dorgival Dantas

20 de junho (sexta-feira) – São João Premium

Jorge e Mateus

Limão com Mel

Thiago Freitas

21 de junho (sábado)

Vila Forró

Lipe Lucena

À Vontade (Luan Estilizado, Zezo e Raí Saia Rodada)

Menos é Mais

Matheus e Kauan

Villa Dreams

Liu

Malifoo

Fatsync

Jessica Brankka

Mister Harrys

22 de junho (domingo)

Villa Forró

Pablo

Zezé di Camargo

Mano Walter

Raphaela Santos

Villa Dreams