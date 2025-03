Matheus Cunha volta à Seleção Brasileira fala em conexão com o Brasil através do Botafogo-PB

De volta à Seleção Brasileira, o atacante paraibano Matheus Cunha quer se firmar de vez na equipe comandada por Dorival Jr. O jogador do Wolverhampton, da Inglaterra, marcou 15 gols, 13 na Premier League, e deu quatro assistências em 29 jogos pela equipe inglesa e vive a sua melhor fase na carreira. O Brasil joga nesta quinta-feira (20) às 21h45 no Estádio Mané Garrincha diante da Colômbia pela Eliminatórias da Copa do Mundo.

Matheus Cunha em jogo do Botafogo-PB. Cristiano Santos / Botafogo-PB

“É sempre um objetivo muito grande voltar para Seleção, e fico muito feliz de voltar num momento em que estou demonstrando no meu clube muita felicidade e futebol muito bem jogado”, disse, em entrevista à CBF TV.

Apesar da distância de seu país-natal, o paraibano se apoia em sua ligação com o Botafogo-PB, clube para o qual torce, para se reconectar com seu país.

“Cresci em João Pessoa, junto com a minha família e meus amigos. Todo o meu entorno é Botafogo da Paraíba, então a gente torce pro Belo desde muito pequeno. Meu pai, quando pode, vai ao Almeidão. Quando novo, joguei em Recife, minha mãe é pernambucana, e tenho uma conexão muito grande com os clubes de Recife. Essa parte da minha vida me reconecta e me deixa sempre muito próximo do povo brasileiro”, contou.

BLACKBURN, ENGLAND – FEBRUARY 9: Matheus Cunha of Wolverhampton Wanderers celebrates after scoring a goal to make it 0-2 during the Emirates FA Cup Fourth Round match between Blackburn Rovers and Wolverhampton Wanderers at Ewood Park on February 9, 2025 in Blackburn, England. (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images). Robbie Jay Barratt – AMA

Com o sucesso de sua carreira no exterior, as únicas vezes em que Matheus Cunha jogou profissionalmente no Brasil foi com a Amarelinha. Diante da oportunidade enfrentar em casa a seleção colombiana, quarta colocada das Eliminatórias, ele espera que o futebol do Brasil contagie as arquibancadas do estádio em Brasília.

“É diferente, nunca joguei no Brasil, só joguei aqui com a Seleção. No Coritiba, não era no profissional. O sentimento que tenho pelo torcedor brasileiro é sempre vestindo essa camisa. O brasileiro tem um orgulho muito grande da Seleção. Nos momentos positivos e negativos, sentem como se fosse parte deles. Espero que a gente possa demonstrar o nosso trabalho tão bem dentro de campo para que seja contagiado para fora”, ressaltou.

