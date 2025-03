Educação da Paraíba abre inscrições para o programa de estágio Primeira Chance 2025 — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE), por meio da Gerência Executiva de Educação das Escolas Cidadãs Técnicas (GEECT) abriu nesta segunda-feira (17), as inscrições para o Programa Primeira Chance, edição 2025. Os estudantes da 3ª série do Ensino Médio Técnico matriculados na Rede Pública Estadual interessados no estágio podem fazer as inscrições no endereço eletrônico http://primeirachance.see.pb.gov.br/.

A novidade desta edição é que todos os alunos da 3ª série das Escolas Técnicas terão direito a uma bolsa de estágio, sem custos para as empresas parceiras. Para a edição de 2025, a meta é contemplar 100% dos alunos do terceiro ano matriculados em cursos técnicos, totalizando um investimento de R$ 26 milhões para viabilizar a iniciativa.

Entre os requisitos para ingressar no estágio, por meio do Programa Primeira Chance, o estudante interessado deve ter 16 anos completos e estar matriculado no curso técnico desde a 1ª série do Ensino Médio ou tenham realizado aproveitamento de estudos, em conformidade com as orientações estabelecidas nas Diretrizes Curriculares para o Ano Letivo de 2025 da Rede de Ensino da Paraíba.

Os estágios terão duração de seis meses e contarão com uma bolsa mensal de R$ 500, além de auxílio-transporte e alimentação, benefícios totalmente cobertos pelo Governo da Paraíba.

Confira o edital aqui.

Empresas concedentes de estágios

As empresas interessadas em conceder os estágios também podem realizar o cadastramento a partir de 31 de março até 18 de maio de 2015 de forma presencial nas escolas que ofertam a 3ª Série da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, vinculadas à Rede Estadual de Ensino da Paraíba. Em 2024, 1.381 empresas estavam credenciadas como parceiras, número que deve crescer ainda mais com a ampliação prevista para a nova edição.

Poderão se inscrever concedentes na condição de pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior.

Para conferir toda a documentação necessária para fazer o cadastramento, os representantes da empresas podem acessar o bit.ly/EditalPrimeiraChance2025.

Programa

O Primeira Chance foi criado em 2019 e busca inserir estudantes da rede estadual no mercado de trabalho por meio de estágios supervisionados e mentorias. Desde sua criação, o programa tem apresentado um crescimento significativo. Na edição inicial, foram ofertadas 111 vagas; já em 2023, esse número saltou para 727 estagiários. Em 2024, o alcance foi ampliado para todas as Escolas Técnicas Estaduais, beneficiando 8.677 estudantes.