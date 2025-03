Vendas do varejo da Paraíba em janeiro registram maior crescimento do Nordeste, revela IBGE — Governo da Paraíba

O varejo paraibano registrou a maior alta de crescimento da Região Nordeste no primeiro mês do ano. Dados da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (14), mostram que o volume de vendas do setor cresceu 5,4% em janeiro na comparação sobre o mesmo mês do ano passado. É o 12º mês seguido de crescimento do varejo paraibano nesse indicador.

Na comparação de janeiro sobre dezembro, que é o mês de maior volume de vendas do comércio varejista, a Paraíba apresentou alta de 0,3%, enquanto o País registrou leve queda de 0,1%.

RANKING DO NORDESTE – Na Região Nordeste, a Paraíba liderou o crescimento com 5,4% seguido mais atrás pelo Estado do Ceará (3,6%), Piauí (2,8%) e Alagoas (2,4%) e Rio Grande do Norte (2,2%). Outras unidades da Região tiveram desempenho abaixo, como Pernambuco (1,7%), Bahia (1%) e o Maranhão (0,7%). Já o Estado de Sergipe registrou queda de 2%, enquanto a taxa média do País foi de 3,1%.

No indicador do comércio varejista ampliado –, que inclui atividades de veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo –, a Paraíba apresentou também a maior expansão da Região Nordeste em janeiro (6,5%) sobre o mesmo mês do ano passado. Uma taxa três vezes superior à média nacional (2,2%).

Os segmentos que registraram maiores altas foram o de Equipamentos e material para escritório informática e comunicação; Combustíveis e lubrificantes; Outros artigos de uso pessoal e doméstico; e de Livros, jornais, revistas e papelaria. Já do comércio varejista ampliado, o destaque foi para o aumento de vendas de veículos.

INVESTIMENTOS DE R$ 11,5 BILHÕES NO BIÊNIO – O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Marialvo Laureano, afirmou que “mesmo com o cenário macroeconômico desafiador de 2025 para o varejo que começa o ano com juros mais altos e uma inflação persistente, o volume de vendas do comércio paraibano mostrou força e permanece em crescimento. Além de maior taxa de crescimento do Nordeste e expansão acima da média nacional, janeiro é o 12º mês consecutivo de crescimento do varejo paraibano. Isso é resultado de uma gestão fiscal do Estado equilibrada com capacidade de manter os investimentos com recursos próprios. O governador João Azevêdo lançou no início do ano o Programa “Paraíba 2025-2026”, que consiste em novas obras e ações que contemplarão todas as regiões do Estado com um grande volume de investimentos que somam R$ 11, 5 bilhões, dos quais R$ 9,39 bilhões serão de recursos próprios. Já temos atualmente um total de 640 obras e o novo programa de investimentos vai potencializar ainda mais. Esses investimentos vão gerar mais emprego e renda, que são indicadores sensíveis ao varejo, criando uma espécie de ‘colchão’ para atravessar esse cenário mais desafiador macroeconômico nacional deste ano”, explicou.

MAIS SOBRE A PESQUISA – A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no país, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista. Iniciada em 1995, a PMC traz resultados mensais da variação do volume e receita nominal de vendas para o comércio varejista e comércio varejista ampliado (automóveis e materiais de construção) para o Brasil e Unidades da Federação. Os resultados podem ser consultados no Sidra.